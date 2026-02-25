ASSE : Bonne nouvelle pour les supporters avant Pau FC

Après une semaine d’incertitudes, les supporters de l’ASSE peuvent enfin souffler : un compromis a été trouvé pour leur déplacement à Pau ce samedi soir. Un soulagement pour les fans prêts à faire vibrer leur équipe dans un match crucial pour la montée en Ligue 1.

Pau FC-ASSE : Des négociations tendues, mais un espoir préservé

Les groupes de supporters stéphanois ont traversé une véritable montagne russe émotionnelle cette semaine. Initialement, l’extension du parcage visiteurs à Pau devait permettre à plus de 600 fans de suivre leur équipe. Mais à quelques jours du déplacement, la nouvelle est tombée : seules 250 places étaient finalement disponibles.

Les Magic Fans, les Green Angels, l’Union des Supporters Stéphanois et les Indépendantistes Stéphanois ont rapidement exprimé leur mécontentement, dénonçant un changement « de dernière minute » qui mettait à mal l’organisation du voyage et l’engagement de leurs membres. Face à cette situation, les supporters n’ont pas baissé les bras.

« À ce stade, nous ne souhaitons pas réduire nos effectifs, et avons l’intention de venir au nombre promis initialement », ont-ils affirmé, tout en rappelant que des solutions alternatives existaient, comme des places accolées au parcage visiteur. Leur détermination a finalement porté ses fruits, prouvant une fois de plus la passion inébranlable des fans stéphanois.

Un compromis qui préserve l’ambiance du match

Au terme de longues discussions entre clubs et autorités, un accord a été trouvé : environ 450 supporters pourront se déplacer à Pau. Même si ce chiffre reste en dessous des 600 initialement envisagées, il permet de maintenir une présence significative pour encourager Sainté dans un contexte décisif pour la montée.

Cette limitation a contraint les groupes à faire des choix, mais aucun boycott n’est prévu, à la différence du déplacement face au Red Star en début de saison. Près de 500 voix stéphanoises résonneront donc dans le stade palois ce samedi, prêtes à soutenir l’équipe dans un match où chaque point compte. Pour les supporters, c’est la victoire avant même le coup d’envoi : pouvoir se rassembler et vibrer ensemble pour leur club reste la priorité.

