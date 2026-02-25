Mercato PSG : Un cadre veut claquer la porte, sa destination connue

Kang-In Lee se dirige vers la sortie au PSG. L’Atlético de Madrid est prêt à passer à l’action lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Kang-In Lee vers Madrid cet été ?

Au PSG, Kang‑In Lee peine encore à s’imposer dans les rendez-vous majeurs. Malgré l’estime de Luis Enrique et un temps de jeu correct cette saison, le milieu offensif n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable. Pour le choc de Ligue des champions face à l’AS Monaco, l’entrejeu devrait être confié à João Neves, Vitinha et Warren Zaïre‑Emery, laissant une nouvelle fois le Sud-Coréen en retrait, même en l’absence de Fabián Ruiz.

En raison de cette situation, Lee n’écartera pas une offre séduisante. L’Atlético de Madrid, intéressé de longue date, envisagerait de bouger dès l’été. Séduit par son profil technique, Diego Simeone verrait en lui un renfort idéal, avec la promesse d’un rôle plus central en Liga. Le Paris SG apprécie le joueur, autant pour son apport sportif que pour son impact marketing. Toutefois, le club parisien n’a pas pour habitude de retenir un élément désireux de partir.

Recruté en 2023 pour environ 22 M€ en provenance du Valence CF après son passage au RCD Majorque, le natif d’Incheon pourrait être cédé pour un montant similaire, voire supérieur si la concurrence notamment celle de Tottenham Hotspur s’intensifie. Sauf retournement, son avenir parisien dépendra surtout de son statut sportif dans les prochains mois.

