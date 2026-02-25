Mercato OM : Accord manqué avec Haaland, les vérités sortent

Erling Haaland brille actuellement sous les couleurs de Manchester City. Mais le cyborg norvégien aurait pu signer à l’OM. Rudi Garcia a apporté des clarifications sur ce transfert manqué.

Mercato : L’arrivée manquée d’Erling Halaand à l’OM.

Erling Haaland affolait déjà les compteurs au RB Salzbourg avant de rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020. Cette opération aurait pu ne jamais voir le jour. Puisque certains bruits annoncent que l’Olympique de Marseille a bien tenté de l’attirer sous ses filets.

Lire aussi : Mercato PSG : Haaland au Paris SG ? La grande annonce

À voir

Mercato : le PSG dégote deux rocs en Allemagne et au Portugal

Rudi Garcia, entraîneur du club phocéen à l’époque, se serait cependant opposé à l’arrivée d’Erling Halaand pour privilégier d’autres profils plus expérimentés. Des allégations démenties par le coach français. Ce denier, lors d’une interview accordée au journaliste Raphaël Domenach, est revenu sur cette affaire.

Rudi Garcia rétablit la vérité

Rudi Garcia précise que l’idée d’avoir préféré Kostas Mitroglou à Erling Haaland est totalement « incohérente ». Car l’attaquant grec était déjà présent dans son effectif. La vérité est ailleurs. Elle est purement contractuelle.

L’entraîneur français rappelle que lorsque le buteur norvégien a été soumis à la direction de l’OM, il avait déjà conclu un accord avec Salzbourg. Le timing a rendu toute négociation impossible. « Si je l’avais refusé, je l’aurais dit », assure Rudi Garcia. Celui-ci reconnait tout de même qu’il accueillerait volontiers Haaland dans son équipe aujourd’hui. « Ça, c’est sûr », a-t-il conclu.

Lire la suite sur l’OM :

Coup dur à l’OM : L’arrivée d’un crack sabotée par Paris !

Crise à l’OM : Une recrue ne manque pas de culot !

À voir

ASSE : Maubleu lâche un message fort pour Larsonneur

Mercato : l’OM a trouvé le successeur de Habib Beye