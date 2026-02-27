ASSE : Montanier reconduit le même groupe contre Pau FC

Sans surprise, les absences annoncées à l’ASSE sont confirmées. Philippe Montanier a donc reconduit le groupe contre Laval pour affronter Pau FC, samedi.

ASSE : Aucun changement dans le groupe contre Pau FC

Pour son quatrième match à la tête de l’ASSE, Philippe Montanier ne dispose toujours pas d’un effectif au grand complet. Six joueurs manquent l’appel. Comme annoncé, Maxime Bernauer, Chico Lamba, Nadir El Jamali, Mahmoud Jaber et Djylian N’Guessan sont absents du groupe stéphanois.

Blessé à la main (fracture) depuis son exclusion contre l’US Boulogne, le 31 janvier, Joao Ferreira est également absent pour affronter les Palois. Absent du groupe contre Laval, le jeune Luan Gadegbeku (19 ans) n’est pas retenu par le nouvel entraîneur des Stéphanois.

Finalement, Philippe Montanier a reconduit le même groupe de l’AS Saint-Etienne, qui avait battu le Stade Lavallois (2-1), la semaine dernière.

Le groupe de l’ASSE contre Pau FC :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, E. Annan, M. Nadé, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Soumahoro

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, B. Old, L. Stassin

