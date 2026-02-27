OL – Celta Vigo : Ligue Europa, Lyon satisfait du tirage

L’OL affrontera le Celta Vigo en 8e de finale de la Ligue Europa. Michael Gerlinger, le directeur général du club rhodanien, se dit satisfait du tirage au sort.

Ligeu Europa : L’OL jouera le Celta Vigo

Qualifié directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa, l’OL a découvert ses potentiels adversaires à l’issue des barrages retour disputés jeudi soir. Les Gones pouvaient tomber sur Le LOSC ou Cleta Vigo. Finalement, Lyon évite une confrontation avec le club français et hérite du club espagnol.

L’Olympique Lyonnais a l’avantage de recevoir « Les Celestes » au Groupama Stadium lors du décisif match retour, pour une place en quarts de finale, le 19 mars. Bien avant, l’équipe de Paulo Fonseca se déplacera à Vigo à l’aller, le 12 mars.

Gerlinger : « On est content du tirage, parce qu’on voulait éviter un derby français »

Réagissant au tirage au sort, Michael Gerlinger estime que le fait d’éviter Lille est une satisfaction. « On est content avec le tirage, parce que c’est vrai qu’on voulait éviter un derby français », s’est-il réjoui d’emblée.

Au sujet du club espagnol, le dirigeant de l’OL a déclaré : « C’est un adversaire difficile. Comme Lille aurait pu être aussi un adversaire très difficile. Le Celta Vigo avait battu Lille. Ça ne sera pas facile, mais si on veut avancer, il faut gagner tout le temps. C’est une équipe très offensive, avec beaucoup de talent. Donc, il faut faire attention ».

Selon le directeur général de Lyon, « c’est toujours un plaisir de voyager en Espagne ». Pour rappel, les Lyonnais avaient affronté le Betis à Séville, lors de la 4e journée de la phase de Ligue. Il avait perdu (2-0), en novembre dernier. Contre le Celta, « on verra ce que ça donne », a glissé Gerlinger.

