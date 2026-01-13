Mercato Stade Rennais : Un gros départ bouclé à Rennes

Un joueur indésirable du Stade Rennais a quitté Rennes et s’est engagé avec Dender en Blegique. Le transfert a été officilisé par le club breton.

Stade Rennais Mercato : Gallon résilie son contrat et rejoint Dender en Belgique

La direction du Stade Rennais a scellé l’avenir de Gauthier Gallon. Il ne fait plus partie de l’effectif du club. Son contrat a été résilié et il s’est engagé imméditement avec Dender, dernier de Jupiler Pro League. Le gardien de but n’entrait plus dans les plans de Habib Beye et était prié de plier ses bagages. Heureusement pour lui, des prétendants se sont positionnés pour le récupérer et ainsi soulager le club breton.

« Le SRFC et Gauthier Gallon se sont accordés sur une résiliation de contrat permettant à ce dernier de s’engager au FCV Dender EH, pensionnaire de Jupiler Pro League en Belgique », a communqiué le Stade Rennais.

Gauthier Gallon n’a pas pu s’imposer au Stade Rennais

Recruté à l’été 2023 en provenance de l’ESTAC, Gallon n’a pas pu montrer tout son potentiel en Bretagne. Il est relégué sur le banc depuis l’arrivée de Habib Beye. Cette saison, le calvaire continue pour le portier rennais. Cinquième choix au poste de gardien, derrière Brice Samba, Mathys Silistrie, Kilian Belazzoug et Ayoub Akabou, Gauthier Gallon a donc acté son départ. La Belgique et Dender lui offrent une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière, loin du Roazhon Park.

