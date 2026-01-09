Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Gauthier Gallon !

Gauthier Gallon n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Le gardien de but français se dirige vers la Belgique.

Mercato Stade Rennais : Gauthier Gallon vers la Belgique

Le mercato d’hiver débute calmement du côté du Stade Rennais. Sans faire de bruit, le club breton a enclenché un premier mouvement au poste de gardien, avec des conséquences directes sur sa hiérarchie.

Rennes a officialisé la prolongation de contrat de Mathys Silistrie, 20 ans. Le jeune portier devient le gardien numéro 2 derrière Brice Samba. Cette décision rebat les cartes et pousse Gauthier Gallon vers la sortie. Longtemps doublure de Brice Samba, le gardien de 32 ans n’envisage pas de s’éterniser dans un rôle de numéro 3. Selon Le Parisien, il cherche un nouveau point de chute et a vite trouvé preneur.

Dender, lanterne rouge du championnat belge, se positionne pour l’accueillir. Les deux camps sont en pleine négociation. Le Stade Rennais est ouvert au départ de son gardien de but. Après avoir été la doublure de Steve Mandanda avant l’arrivé de Brice Samba, Gallon s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, loin de la Bretagne, sous réserve de derniers détails à régler.

Rennes a déjà trouvé des remplaçants. Derrière Brice Samba et Mathys Silistrie, le club peut compter sur deux jeunes pépites : Kilian Belazzoug et Ayoub Akabou, tous deux âgés de moins de 20 ans.

