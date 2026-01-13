Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup du RC Lens !

Le RC Lens veut asséner un coup dur au Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Ces deux formations de Ligue 1 craquent pour une pépite polonaise.

Mercato : le RC Lens prêt à doubler le Stade Rennais sur un dossier brûlant

Le Stade Rennais a mis fin au sale temps. Pendant quelques semaines, le club breton a été secoué par les mauvais résultats. Mais Habib Beye a tout changé. Actuel sixième du championnat, le SRFC envisage d’attirer quelques joueurs talentueux pendant ce mercato hivernal, notamment au milieu de terrain.

Ainsi donc, Rennes aurait jeté son dévolu sur Sebastian Szymański. Selon le journaliste Matteo Moretto, un accord aurait même été trouvé avec Fenerbahçe pour le milieu offensif international polonais de 26 ans. Mais le dossier est loin d’être bouclé.

À voir

Mercato : Après Doué, le PSG cible un autre trésor du SRFC !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour Mahamadou Nagida

La concurrence s’annonce féroce. D’après Transferfeed, le Racing Club de Lens s’est également positionné et compte bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Les Sang et Or seraient prêts à entrer dans la danse pour tenter de coiffer Rennes au poteau.

Sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2027, Szymański est ouvert à un transfert cet hiver. Le Polonais vaut actuellement 12 millions d’euros sur Transfermarkt. Cette saison, il a disputé 14 rencontres de Super Lig, pour un bilan d’un but et une passe décisive. Un profil convoité, qui promet un duel tendu entre le Racing Club de Lens et Rennes sur le marché des transferts.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un Polonais dit Oui au SRFC !

À voir

INFO Mercato : Un chèque de 13,5M€ tombe du ciel pour l’ASSE

Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Gauthier Gallon !

Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour Samardzic ?