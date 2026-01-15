Mercato : Enzo Fernandez au PSG cet été ? La révélation-choc

Pour rajouter davantage de qualité à son effectif, le PSG s’intéresserait au milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, en vue d’un transfert l’été prochain. Mais l’affaire semble déjà compromise.

Le mercato hivernal ferme ses portes dans deux semaines et le Paris Saint-Germain n’a pas encore décidé de se montrer actif. Des rumeurs voient le jour, mais celles-ci ne sont pour le moment pas réellement fondées. Et ces dernières heures, une autre a pointé le bout de son nez : Luis Campos lorgne Enzo Fernandez, le milieu de terrain de Chelsea.

Titulaire indiscutable chez les Blues, l’ancien maître à joueur du Benfica Lisbonne se poserait quelques questions sur son avenir à Londres. Le récent départ d’Enzo Maresca lui laisserait quelques doutes et un départ cet hiver ne serait pas forcément à exclure. D’après L’Équipe, Luis Campos aurait donc décidé de se positionner sur ce dossier et de suivre de près la situation.

Pour le moment, le conseiller sportif parisien n’aurait pas encore fait le choix de passer à l’action, mais pourrait le faire si une ouverture se présente. Toutefois, il paraît très peu probable de voir le club anglais se séparer d’un joueur aussi précieux qu’Enzo Fernandez en plein milieu de saison. Surtout que l’international argentin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2032, ce qui devrait rendre son indemnité très élevée, voire à au moins 80 millions d’euros.

Si le montant ne peut pas forcément constituer un réel problème pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, le journal sportif indique que le Champion de France en titre serait plus enclin à attendre le mercato d’été pour lancer une offensive. Une option en laquelle ne croit pas tout le monde à Paris.

Enzo Fernandez plus dans les plans du Paris SG

En effet, L’Équipe assure que Luis Campos serait plus tenté par une arrivée d’Enzo Fernandez l’été prochain, le mercato étant un peu plus ouvert et les clubs plus disposés à laisser partir les joueurs. Et dans ce dossier, le Paris SG pourrait compter sur un atout de poids, à savoir Javier Pastore. Chouchou du Parc des Princes, où il a évolué entre 2012 et 2018, l’ancien meneur de jeu argentin s’est reconverti dans le métier d’agents après la fin de sa carrière en 2023.

Il a ainsi co-fondé l’agence « The Elegant Game » qui représente notamment Enzo Fernandez. Et compte tenu de la proximité entre Javier Pastore et Nasser Al-Khelaïfi, les discussions seront forcément très fluides, ce qui pourrait faciliter un transfert du joueur de 24 ans. Sauf que le média spécialisé PSG Inside Actus rapporte qu’il n’y a absolument rien entre le Paris SG et Enzo Fernandez en ce moment.

Concernant 𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗘𝗭, Paris n'est pas intéressé à ce jour. Les dernières négociations datent d'avant sa venue à Chelsea. Depuis, plus aucun contact. pic.twitter.com/aRggPhr6g4 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 14, 2026

Bien informé sur le club de la capitale, le compte Twitter précise que le natif de San Martin figurait bien sur les tablettes de Paris bien avant sa signature à Chelsea. « Concernant Enzo Fernandez, Paris n’est pas intéressé à ce jour. Les dernières négociations datent d’avant sa venue à Chelsea. Depuis, plus aucun contact », rapporte PSG Inside Actus.

