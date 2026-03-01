Mercato : Le clan Ezzalzouli lance un message clair au PSG !

Le mercato estival s’annonce assez mouvementé du côté du PSG. Parmi les pistes étudiées pour dynamiser le secteur offensif, le nom d’Abde Ezzalzouli, révélation de la saison au Betis Séville, figure en bonne place. L’agent de l’ailier marocain a fait le point sur sa situation.

Mercato : Abde Ezzalzouli, priorité estivale du PSG

Auteur d’une très belle saison au Betis Séville avec 9 buts et 6 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, Abde Ezzalzouli suscite un vif intérêt de la part du Paris SG. En effet, selon les informations du portail Africa Foot, la cellule de recrutement du club de la capitale française aurait coché le nom de l’ailier gauche de 24 ans en vue du prochain mercato estival.

Lisez aussi : Mercato PSG : Accord conclu pour Ezzalzouli ?

À voir

Mercato OL : Le Real Madrid change de plans pour Endrick !

Toujours selon la même source, Luis Campos serait sous le charme du joueur, qui « répond aux critères » définis par Luis Enrique et le staff technique des Rouge et Bleu. Les dirigeants parisiens pensent que l’international marocain, qui a disputé la CAN 2025 cet hiver, possède une forte marge de progression et a la possibilité de franchir un cap supplémentaire sous les ordres de l’entraîneur espagnol dans un environnement plus exigeant tel que le Campus PSG.

Aux dernières nouvelles, le club andalou serait prêt à se séparer d’Abde Ezzalzouli pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros, selon les informations du média Gol Digital. Mais l’affaire est encore loin d’être dite.

Le Betis Séville ouvre la porte pour Abde Ezzalzouli

Interrogé sur l’avenir de son poulain, l’agent d’Abde Ezzalzouli a tenu à démentir les rumeurs l’associant à plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG. Toutefois, Javier Garrido assure que les dirigeants du Betis ne ferment pas forcément la porte à un départ d’Ezzalzouli cet été.

« C’est complètement faux […] Il se concentre sur le Betis, personne ne sait ce qui peut se passer cet été », explique Garrido dans des propos rapportés par le média Fichajes, qui précise que « ces dernières semaines, il a même été question d’une réunion pour préparer une proposition estivale du PSG, une offre dite irrésistible. »

À voir

Vente OM : Coup de tonnerre, McCourt prêt à céder le club !

Lisez aussi : OL : Lyon à bout de souffle avant d’affronter le PSG ?

Pour rappel, le Betis ne possède que 80% des droits économiques du joueur. Abde Ezzalzouli est arrivé à l’été 2023 à Séville en provenance du FC Barcelone contre 7,5 millions d’euros. D’après des sources concordantes en Espagne et en Angleterre, Tottenham serait prêt à lâcher un chèque avoisinant les 32 millions d’euros dès l’ouverture du marché de l’été.

Le club londonien cherche un nouvel élan offensif après le départ de Heung-min Son vers le Los Angeles FC l’été dernier. Le profil d’Abde, percussion, vitesse et capacité à éliminer, coche plusieurs cases. Affaire à suivre…

Lire la suite sur le PSG

Mercato-Choc : Le PSG vise un deal à 70M€ en Angleterre !

À voir

Mercato : Un retour surprise dans les tuyaux au FC Nantes !

Mercato PSG : Campos prépare du lourd à Paris pour cet été !

Le Havre AC-PSG : Diaw avait tout prévu contre Doué