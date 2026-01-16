ASSE : Horneland tient enfin son renfort clé à 0€

L’ASSE a peut-être réalisé son meilleur coup du mercato d’hiver sans dépenser, jusque-là, le moindre euro. Eirik Horneland peut enfin compter sur un retour qui change tout, tant sur le terrain que dans les têtes.

Un mercato immobile, mais loin d’être stérile à l’ASSE

À l’heure où la plupart des clubs de Ligue 2 s’agitent sur le marché hivernal, l’ASSE cultive une immobilité presque provocante. Aucun visage nouveau, aucun chèque signé, et pourtant un sentiment diffus de renfort en interne. Face à Clermont, les Verts se présentent sans recrue, mais pas sans solutions.

Lire aussi : Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

À voir

Mercato PSG : Le clan Ousmane Dembélé sèchement recadré

Eirik Horneland assume ce choix avec un calme nordique. Le technicien norvégien préfère regarder l’infirmerie se vider plutôt que son carnet de contacts se remplir. Une stratégie risquée en apparence, mais cohérente avec sa vision : bâtir une équipe solide, stable, et éviter les paris hivernaux souvent coûteux et rarement décisifs.

Chico Lamba, le retour qui vaut de l’or

Ce renfort tant attendu n’a pas signé cet hiver. Il était déjà là. Chico Lamba, absent depuis début octobre, revient enfin dans le groupe stéphanois. Blessé aux adducteurs, le défenseur central portugais a manqué douze rencontres, dont neuf en Ligue 2, laissant un vide que Saint-Etienne a parfois peiné à combler.

À 22 ans, l’ancien joueur d’Arouca possède déjà ce que les statistiques ne mesurent pas : une autorité naturelle. Horneland ne s’y trompe pas, louant son goût du duel, son sens de la défense et l’assurance qu’il inspire à ses partenaires. Un leader silencieux, mais terriblement efficace.

Une défense à reconstruire autour de lui

Le timing de ce retour n’a rien d’anodin. La grave blessure au ménisque de Maxime Bernauer a fragilisé l’arrière-garde stéphanoise, tandis que les jeunes options, comme Kévin Pedro, manquent encore de références au haut niveau. Lamba arrive donc avec un statut presque évident : celui de patron.

Pour l’ASSE, qui flirte avec le podium, ce retour sonne comme une promesse. Sans bruit, sans dépense, mais avec ambition. Parfois, le meilleur recrutement consiste simplement à retrouver ses forces vives. Et à Saint-Étienne, Chico Lamba pourrait bien incarner ce mercato idéal : gratuit, expérimenté et immédiatement décisif.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

À voir

Mercato OM : Ce dossier chaud qui agace déjà en coulisses

ASSE Mercato : Annonce forte, deux signatures imminentes

ASSE : De mauvaises nouvelles confirmées avant Clermont