Mercato : Un crack du PSG vers une destination surprenante !

Un jeune gardien du PSG devrait faire ses valises pour changer d’air lors du prochain mercato estival pour une destination totalement surprenante. Explications.

Mercato : Le PSG envoie un titi en Azerbaïdjan

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes au début du mois de février, le PSG se prépare déjà à perdre l’un de ses talents. Si les projecteurs sont souvent braqués sur les stars du vestiaire, certains mouvements plus discrets traduisent aussi la stratégie du club de la capitale. Et cette fois, c’est vers une destination inattendue qu’un titi parisien se dirige tout droit.

En effet, d’après les dernières informations relayées par le quotidien L’Équipe, Bilal Laurendon est proche de signer au Sabah FC, 1er du championnat en Azerbaïdjan. « Le gardien, sous contrat avec le Paris-Saint-Germain jusqu’en juin prochain, est en effet tout proche de s’engager avec le Sabah Football Club, premier du Championnat après 22 journées », indique le journal sportif.

Le transfert imminent du portier de 20 ans s’inscrit dans une dynamique plus large. La Premyer Liqa accueille déjà douze joueurs français ou binationaux, dont Iron Gomis, Imad Faraj ou encore Abdellah Zoubir, preuve de l’attractivité grandissante du championnat local pour les profils formés en France.

Le club basé à Bakou, solide leader actuel, ambitionne de renforcer son effectif avec des éléments à fort potentiel. Trop âgé pour évoluer avec les U19 du PSG, Bilal Laurendon a fait un banc avec l’équipe Espoirs du PSG cette saison en Premier League International Cup, c’était en janvier dernier contre Nottingham Forest.

Mais c’est Arthur Vignaud (né en 2008) qui avait disputé ce match, lui qui dispose d’une offre de premier contrat professionnel de la part du club, tout comme Martin James, également né en 2008 et apparu dix fois dans le groupe pro cette saison. Actuel joueur du groupe Espoirs du PSG, Bilal Laurendon est en fin de contrat le 30 juin.

