Mercato : Le PSG attend un grand N°9, Rodrygo en approche ?

Le PSG a pris la décision de recruter un numéro neuf de classe mondiale lors du prochain mercato estival. Susceptible de quitter le Real Madrid à l’issue e la saison, Rodrygo pourrait être une piste sérieuse pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Rodrygo veut quitter le Real Madrid

C’est acté, le Paris Saint-Germain va recruter un numéro 9 de classe internationale cet été. Le PSG voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club de la capitale a temporisé. Mais selon le compte PSG Inside Actus, Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont prévu de recruter un grand avant-centre l’été prochain.

La source parisienne ajoute que l’idée initiale des dirigeants du club de la capitale était d’attirer un attaquant dès le mois de janvier, mais le Paris SG n’a pas trouvé de piste suffisamment intéressante, que ce soit sur le plan sportif ou financier.

« Cet été, l’objectif est clair : du lourd », précise le média spécialisé, qui voit le Champion d’Europe en titre sortir le grand jeu pour recruter un serial buteur l’été prochain. Si les noms de Victor Osimhen et Erling Haaland ont déjà été évoqués, Rodrygo pourrait aussi être une option viable pour le Paris Saint-Germain. Mécontent de sa situation depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international brésilien veut quitter les rangs du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Le Paris SG pourrait bien en profiter.

Rodrygo disponible pour 60M€

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Rodrygo pourrait changer d’air après sept années passées sous le maillot du Real Madrid. D’après les informations du site Fichajes, le joueur de 25 ans a décidé de quitter la Maison-Blanche à la fin de la saison. De son côté, Florentino Pérez ne refusera pas forcément un joli chèque pour un joueur qui souhaite quitter le club et n’est plus considéré comme intouchable.

La valeur de Rodrygo, qui était estimée à 110 millions d’euros en 2024, est désormais tombée à 60 millions d’euros en raison de son faible temps de jeu. Et selon le média espagnol, Chelsea et le Paris SG sont les deux destinations les plus sérieuses de l’ancien prodige de Santos.

Encore jeune, le Brésilien possède une solide expérience du très haut niveau et Luis Enrique apprécie son profil, surtout que le Paris Saint-Germain a besoin de joueurs capables d’évoluer à droite. La bataille s’annonce donc rude avec Chelsea pour la signature du compatriote de Marquinhos.