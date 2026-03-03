Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle deux gros dossiers

Gros coup de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes a bouclé deux prolongations de contrat.

Mercato FC Nantes : Stéphane Ziani et Julien Le Pape ont signé un nouveau bail

Les Kita bouclent deux dossiers prioritaires au FC Nantes. Selon Ouest-France, deux figures clés de la Jonelière ont officiellement prolongé leur engagement avec le club de Loire-Atlantique. Stéphane Ziani, à la tête de la réserve, et Julien Le Pape, pilier de la préparation physique, viennent de rempiler pour deux saisons supplémentaires.

Le bail de Stéphane Ziani allait prendre fin à la fin de cette campagne. Les pourparlers ont débuté ces dernières semaines. Il a dit oui à l’offre des Kita et le deal a été scellé. L’entraîneur de l’équipe réserve (N3) est désormais lié au FC Nantes jusqu’en juin 2028.

Cette signature vient récompenser le travail de l’ancien milieu de terrain. Son équipe broie tout sur son passage cette saison. Actuellement leaders de leur poule de National 3, les hommes de Ziani sont idéalement placés pour monter en National 2.

Dans le sillage du coach de la réserve, Julien Le Pape voit lui aussi son bail étiré de deux ans. Responsable de la préparation physique au centre de formation, il apporte une expertise précieuse au club. Pour rappel, ses compétences avaient été sollicitées au plus haut niveau lors de son passage au sein du staff professionnel sous l’ère Pierre Aristouy en 2023.

