Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

À l’heure où le mercato hivernal bat son plein en Ligue 2, l’ASSE avance à pas feutrés. Entre prudence assumée et dossiers brûlants, les Verts jouent une partition aussi stratégique que risquée.

Mercato ASSE : Un hiver au ralenti, une pression maximale

Quatrième de Ligue 2 au moment d’aborder la phase retour, l’AS Saint-Étienne n’a plus le luxe de l’approximation. L’objectif est clair, presque brutal : retrouver l’élite dès l’été prochain. Pourtant, à l’ouverture du marché hivernal, le Forez semble plongé dans un calme trompeur.

Lire aussi : Mercato ASSE : KSV confirme un départ en toute discrétion

À ce stade, un seul mouvement officiel est à signaler : le prêt d’Yvann Maçon à l’AE Larisa, en Grèce. Pour le reste, Saint-Étienne observe, écoute et temporise. Une posture qui tranche avec l’agitation ambiante en Ligue 2, mais qui n’empêche pas les rumeurs de s’accumuler autour du Chaudron.

Davitashvili, le joyau qui fait réfléchir

Avec 9 buts lors de la première partie de saison, Zuriko Davitashvili est devenu l’homme fort de l’ASSE. Forcément, l’ailier géorgien attire les convoitises. L’Olympiakos aurait même formulé une offre orale, preuve que le dossier est bien réel. Officiellement, le joueur n’est pas à vendre. Officieusement, le débat fait rage.

À voir

Mercato PSG : Barcola échangé contre Rashford ? Al-Khelaïfi en rêve

Lire aussi : Mercato ASSE : Un départ acté, officialisation imminente

Le conserver, c’est sécuriser l’ambition sportive. Le céder à prix fort, c’est offrir des marges de manœuvre pour recruter intelligemment. Un dilemme classique, mais ô combien décisif, qui pourrait conditionner toute la fin du mercato stéphanois.

Dégraisser avant de reconstruire

Les départs devraient s’accélérer dans les prochains jours. Après Maçon, Dylan Batubinsika se rapproche de la Chine, tandis que le jeune Maedine Makhloufi est prêté à Dunkerque. Même incertitude autour de Djylian N’Guessan, ciblé par BlueCo, malgré une résistance affichée par les Verts.

Côté arrivées, Eirik Horneland cherche en priorité un milieu défensif. Les pistes Nzingoula, Dwomoh ou Varane circulent, sans avancée concrète. En défense, le latéral gauche Elvin Jafarquliyev est suivi, pendant que la prolongation de Kévin Pedro jusqu’en 2030 envoie un signal fort. À Saint-Étienne, le suspense est total. Reste désormais à transformer les intentions en actes. Et vite.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Gros coup dur sur une priorité défensive

À voir

OM : Le coach de Bayeux massacre De Zerbi

Mercato ASSE : Ce détail inattendu qui fait capoter tous les dossiers

L’ASSE parmi les meilleurs clubs formateurs en Europe