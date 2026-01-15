ASSE : De mauvaises nouvelles confirmées avant Clermont

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont forfaits pour le match contre Clermont Foot, samedi (20h55). Deux attaquant sont, eux, incertains.

ASSE-Clermont Foot : Davitashvili, Ferreira et Duffus forfaits

L’entraîneur de l’ASSE espérait récupérer tous les blessés de son équipe dans ce mois de janvier. Mais deux semaines plus tard, des joueurs sont toujours indisponibles. Dans le point-santé d’Eirik Honrland, ce jeudi, il a confirmé les absences de Joao Ferreira, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus pour le match de la 19e journée de Ligue 2.

Lisez aussi : ASSE : Clermont se renforce avant son match à Saint-Etienne

« Davitashvili a repris la course aujourd’hui, mais manquera la réception de Clermont. Ferreira et Duffus sont aussi proches d’un retour, mais pour la semaine prochaine », a fait savoir le coach des Verts. Quant à Maxime Bernauer, il a été opéré du ménisque et sa saison est déjà terminée.

Cardona et Stassin incertains, Annan est apte

Et ce n’est pas tout ! Deux attaquants de l’AS Saint-Etienne : Irvin Cardona et Lucas Stassin, sont incertains face à Clermont Foot. Le premier a pris un coup, tandis que le deuxième a été malade cette semaine. L’avant-centre Belge n’a repris l’entraînement que ce jeudi.

À voir

Ligue 1: Mauvaise nouvelle au PSG avant la réception du LOSC

La bonne nouvelle pour le coach de l’équipe stéphanoise, c’est le retour d’Ebenezer Annan. Le défenseur latéral gauche a participé à l’entraînement collectif cette semaine. Il est « apte » et postule dans le groupe pour affronter les Clermontois au stade Geoffroy-Guichard.

En revanche, aucune nouvelle du défeseur central Chico Lamba. Resté sur le banc contre le Mans FC (0-0), le 3 janvier dernier, il ne semblait pas suffisamment remis après plus de trois mois d’absence.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Gros revirement sur le dossier Varane !

Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

À voir

OM : Nouvel accord signé après le départ de Robinio Vaz

Mercato ASSE : Gros coup dur sur une priorité défensive