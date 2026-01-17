Mercato PSG : Le FC Barcelone confirme pour Dro Fernandez

Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick, coach du Barça, a été interrogé sur la situation de son milieu offensif Dro Fernandez, annoncé très proche d’un transfert au PSG. Même si l’entraîneur allemand a préféré botter en touche, le club catalan a livré un gros indice sur l’avenir du joueur de 18 ans.

Mercato PSG : Hansi Flick entretient le mystère pour Dro Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, souvent appelé Dro Fernandez, est annoncé très proche du Paris Saint-Germain cet hiver. Barré par la concurrence, le jeune milieu de terrain refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, et dispose d’une clause libératoire à 6 millions d’euros, dont le Paris SG devrait profiter. Après le Mundo Deportivo, le quotidien AS confirme cette tendance et met en relief le rôle essentiel de Luis Enrique dans ce dossier.

« Le PSG espère finaliser le transfert de Dro Fernandez dans les prochaines heures. Le milieu de terrain va désormais payer sa clause libératoire, étant donné qu’il a 18 ans, et le PSG a profité de la situation pour le convaincre. La présence de Luis Enrique a été déterminante pour devancer de nombreux clubs européens prestigieux qui avaient manifesté leur intérêt ces dernières heures et étaient même prêts à lui offrir une somme bien plus importante. Dro est séduit par l’idée d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur asturien. Le natif de Gijon voit en Dro un milieu de terrain capable d’apporter un plus qualitatif au PSG et de compléter Vitinha, Joao Neves et Fabian », explique le média madrilène.

Interrogé sur ce sujet, lors de sa conférence de presse de ce samedi, Hansi Flick a préféré botter en touche. Le technicien allemand du Barça a notamment déclaré : « je ne veux pas répondre à propos de Dro. En tant qu’entraîneur, vous leur donnez confiance, vous les aidez à s’améliorer et je sais qu’ils ont des gens autour d’eux. Nous devons attendre que ce soit fait. Quand ce sera fait, nous parlerons. » De son côté, la direction du FC Barcelone a livré un indice sur l’avenir immédiat du natif de Nigran.

Le Barça retire Dro Fernandez de son site officiel

Sauf énorme retournement de situation de dernière minute, Dro Fernandez devrait quitter les rangs du FC Barcelone avant la fermeture du mercato hivernal. Courtisé par plusieurs clubs européens, le partenaire de Lamine Yamal a fait le choix de rejoindre Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Et alors que Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale française, aurait avancé sur ce dossier, les Blaugranas ont officiellement retiré le joueur de leur effectif sur leur site officiel. Confirmant ainsi que Dro Fernandez est bien sur le départ. Pour signer en faveur du Paris SG ? Affaire à suivre…