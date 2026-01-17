Mercato PSG : C’est fait, Dro Fernandez arrive au Paris SG !

Sauf énorme surprise, Dro Fernandez sera la première recrue hivernale du PSG. Sur le départ du côté du Barça, le milieu offensif de 18 ans s’est déjà entendu avec le club de la capitale sur les termes de son futur contrat.

Mercato PSG : Luis Enrique a convaincu Dro Fernandez

Barré par une rude concurrence à son poste, le jeune Dro Fernandez a pris la résolution de quitter le FC Barcelone durant ce mercato hivernal. Désireux d’avoir du temps de jeu pour poursuivre sa progression, le coéquipier de Pedri a été convaincu par Luis Enrique de le rejoindre au Paris SG.

« Luis Enrique a pu échanger directement avec Dro Fernandez. Le milieu offensif espagnol s’est montré très réceptif au discours du coach et a fait comprendre au club qu’il était très emballé à l’idée de pouvoir évoluer au PSG. La concurrence est importante sur ce dossier, mais il y a beaucoup d’optimisme au sein du club quant à sa finalisation », explique l’Insider Djamel, bien informé sur le club parisien.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027, le natif de Nigran a même déjà trouvé un accord avec Luis Campos pour une arrivée à Paris dès cet hiver.

Dro Fernandez va signer au Paris SG pour 4 ans et demi

Présent en conférence jeudi après-midi, Luis Enrique a publiquement annoncé qu’il était ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs au Paris Saint-Germain durant ce mercato d’hiver. Et cela toute vraisemblance, Dro Fernandez pourrait être la première acquisition des Rouge et Bleu. Après Fabrizio Romano et Florian Plettenberg de Sky Sports, le journaliste Fabrice Hawkins confirme à son tour que le jeune protégé de Hansi Flick est en route pour intégrer le groupe du PSG.

Mieux, « le PSG a pris contact avec le FC Barcelone pour lever la clause de Dro Fernandez. Un accord a été trouvé entre le PSG et le milieu offensif sur la base d’un contrat de quatre ans et demi », rapporte le spécialiste de RMC Sport.

Marc Mechenoua du quotidien Le Parisien confirme à son tour l’accord entre le Paris Saint-Germain et la perle espagnole pour le contrat jusqu’en juin 2030 : « Dro Fernandez et le PSG ont trouvé un accord sur un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu’en juin 2030. Paris est en pôle position (grâce aussi à un Luis Enrique très impliqué), mais n’a pas (encore) activé la clause de 6 M€ prévue dans le contrat du Barcelonais. »

Sauf retournement de situation, le milieu de terrain formé à la Masia va prochainement s’engager avec le Champion de France et d’Europe en titre.

