PSG : Luis Enrique obtient un renfort de poids !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique enregistre le retour d’un cadre avant le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1.

PSG : Kang-in Lee de retour

Bonne nouvelle pour le PSG. Souffrant avant le match contre le Lorient, Kang-in Lee retrouve enfin la forme. Le milieu offensif sud-coréen a repris l’entraînement collectif ce jeudi, sans gêne particulière. À deux jours de la réception de Nice, cette présence soulage Luis Enrique, ravi de pouvoir compter à nouveau sur un joueur clé dans ses rotations. Cette saison, le Coréen a déjà fait 8 apparitions en Ligue 1 avec l’ogre parisien.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique désigne le coupable du nul à Lorient

À voir

OM : Grosse inquiétude autour d’Igor Paixao !

Mais la joie est ternie par un nouveau coup dur. Désiré Doué, sorti blessé face à Lorient mercredi, a rejoint l’infirmerie. Touché à la cuisse droite, le jeune international français sera absent plusieurs semaines. Il revenait tout juste d’une blessure au mollet subie en septembre et venait d’enchaîner trois buts en trois matchs.

Le PSG a confirmé la nouvelle dans son communiqué. Selon le club de la capitale, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale. Luis Enrique ne pourra donc pas compter sur cette pépite pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Désiré Doué, la blessure qui change tout !

Mercato PSG : C’est fait ! Un crack va signer au Paris SG !

À voir

AS Monaco : Terrible coup dur pour Pocognoli !

Mercato PSG : Haaland sur le départ, bonne nouvelle pour le Paris SG