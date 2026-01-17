Transfert-choc : Accord entre le PSG et Dro Fernandez !

Tout porte à croire que Dro Fernandez, milieu offensif du FC Barcelone, sera la première recrue hivernale du PSG. Le club de la capitale et le joueur de 18 ans seraient parvenus à un accord contractuel.

Mercato : Le PSG devance la concurrence pour Dro Fernandez

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Pedro Fernandez Sarmiento, alias Dro Fernandez, s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du FC Barcelone. Le joueur issu de la Masia possède une clause libératoire de 6 millions d’euros et, bien que le club catalan ait eu l’intention de prolonger et d’améliorer son contrat, tout porte à croire qu’il quittera le club lors du mercato hivernal.

Le natif de Nigran constate une forte concurrence au milieu de terrain et estime avoir très peu de temps de jeu, malgré la grande confiance que lui témoignent le club et l’entraîneur Hansi Flick. Après Fabrizio Romano, un autre spécialiste du marché des transferts, Florian Plettenberg de Sky Allemagne affirme que l’accord a déjà été trouvé pour une arrivée de l’espoir espagnol à Paris.

« Le Paris Saint-Germain et Dro ont trouvé un accord de principe pour un transfert immédiat. Le jeune milieu de terrain talentueux de 18 ans souhaite rejoindre le PSG et Luis Enrique. Sa clause libératoire est de 6 millions d’euros. Il quittera le FC Barcelone. D’autres clubs suivent la situation de près, notamment Chelsea, Manchester City et le Borussia Dortmund, mais le PSG est le grand favori », indique le journaliste allemand.

L’affaire avance très bien et Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, espère finaliser le transfert très prochainement en débloquant la clause libératoire du partenaire de Lamine Yamal. Le PSG devance les clubs anglais et allemands. Luis Enrique est également directement impliqué dans ce dossier. »

Luis Enrique a parlé directement avec Dro Fernandez

Dro Fernandez ne veut pas prolonger son contrat avec le Barça et s’apprête à rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Bien informé sur les coulisses du club parisien, Djamel confirme à son tour que le numéro 27 des Blaugranas a discuté directement avec le coach parisien Luis Enrique et qu’il est prêt à venir.

🔴🔵 Luis Enrique a pu échanger directement avec Dro Fernandez.



Le milieu offensif espagnol s’est montré très réceptif au discours du coach et a fait comprendre au club qu’il était très emballé à l’idée de pouvoir évoluer au PSG.



La concurrence est importante sur ce dossier,…

« Luis Enrique a pu échanger directement avec Dro Fernandez. Le milieu offensif espagnol s’est montré très réceptif au discours du coach et a fait comprendre au club qu’il était très emballé à l’idée de pouvoir évoluer au Paris Saint-Germain. La concurrence est importante sur ce dossier, mais il y a beaucoup d’optimisme au sein du club quant à sa finalisation », assure l’Insider des Rouge et Bleu.

