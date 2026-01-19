Champions League: Le PSG au Portugal avec une grosse absence

Pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions, le PSG affronte le Sporting Portugal, ce mardi à 21 heures. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe de joueurs retenus.

Le PSG face au Sporting Portugal sans Joao Neves

Ce mardi soir, le PSG affronte le Sporting Portugal à l’Estádio José Alvalade dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Luis Enrique a convoqué un groupe de 18 joueurs pour le voyage à Lisbonne. L’entraîneur espagnol doit composer avec les absences d’Achraf Hakimi et d’Ibrahim Mbaye, qui ont terminé la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche soir, avec le sacre du Sénégal.

L’entraîneur du PSG est aussi confronté à une absence de taille en la personne de Joao Neves, milieu de terrain portugais de 21 ans. Absent face à Lille le week-end dernier en raison d’une blessure musculaire, l’ancien joueur du Benfica n’est toujours pas remis et ne sera donc pas du déplacement à Lisbonne.

Troisième du classement, le Paris Saint-Germain aura à coeur de conforter un peu plus sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur plusieurs cadres, dont Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. Pour rappel, Lucas Hernandez va purger son dernier match de suspension après son carton rouge contre Tottenham.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, James, Marin

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Pacho

Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery

Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Nsoki.