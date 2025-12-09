Un retour XXL et 2 forfaits majeurs au PSG contre Bilbao !

À la veille du match de Ligue des Champions à San Mamés contre l’Athletic Bilbao, le PSG a publié son traditionnel point médical avec une très bonne et deux mauvaises nouvelles.

PSG : Dembélé et Chevalier forfaits pour Bilbao

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur le terrain de San Mamés pour affronter l’Athletic Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre face au club basque, Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs, cinq au total.

En effet, selon le communiqué médical publié par le club de la capitale ce mardi matin, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Lucas Beraldo sont forfaits pour le voyage en Espagne. Tandis que Lucas Hernandez va purger sa peine après son carton rouge contre Tottenham. Absent de l’entraînement hier en raison d’un état grippal, le Ballon d’Or 2025 est encore souffrant ce mardi et ne fera donc pas le déplacement à Bilbao, selon RMC Sport.

À voir

USG-OM : Panique pour De Zerbi, deux sanctions en vue

Lisez aussi : PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe avant Bilbao

Lucas Chevalier traîne encore une douleur vive à la cheville droite, conséquence directe du vilain tacle de Lamine Camara lors de la défaite à Monaco (0-1). Depuis ce choc, l’ancien gardien du LOSC ressent une gêne qui perturbe toujours ses appuis à la veille du rendez-vous européen. Il est donc forfait pour le voyage en terres basques.

« Malade, Ousmane Dembélé reste au repos. Lucas Chevalier continue ses soins. Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation et Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation », écrit le PSG sur son site internet. L’entraîneur parisien va, par ailleurs, bénéficier de deux retours majeurs pour cette rencontre.

Désiré Doué et Nuno Mendes aptes pour Bilbao

Absent depuis le 29 octobre dernier et une blessure aux ischio-jambiers contractée contre le FC Lorient, Désiré Doué signe son grand retour dans le groupe du Paris SG pour le déplacement à Bilbao pour la sixième journée de la Ligue des Champions. Mais le milieu offensif de 20 ans devrait faire son retour sur les terrains contre l’équipe de Bilbao demain soir.

À voir

PSG : Nouveau coup dur pour Lucas Chevalier, Safonov sourit

Lisez aussi : PSG : Gros coup dur pour Enrique face à l’Athletic Bilbao !

Présent à l’entraînement collectif depuis presque une semaine, Désiré Doué sera dans le groupe de Luis Enrique pour le sixième match de la phase de ligue de la Champions League. Lui aussi absent du point médical du jour, Nuno Mendes devrait être dans le groupe de Luis Enrique qui prendra la direction de l’Espagne ce mardi après-midi. Les Rouge et Bleu, deuxièmes au classement derrière Arsenal, ont l’occasion de faire une bonne opération face à un adversaire en difficulté dans la compétition (une victoire en cinq matches).

Voici le groupe convoqué par Luis Enrique.

À voir

OM : De Zerbi vire deux joueurs avant l’USG, la compo tombe

Gardiens : James, Safonov, Marin.

Défenseurs : Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi

Milieux : Lee, Mayulu, Ndjantou, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery

À voir

Mercato OL : Prêt d’Endrick, revirement au Real Madrid

Attaquants : Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.