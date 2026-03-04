PSG : Luis Enrique retrouve le sourire à Paris avant Chelsea

À une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, peut déjà pousser un ouf de soulagement. Explications.

PSG : Luis Enrique récupère ses blessés avant Chelsea

Forfaits contre Le Havre samedi, Ousmane Dembélé, Joao Neves et Senny Mayulu devraient effectuer leur retour dans le groupe du Paris SG pour la réception de l’AS Monaco vendredi soir. D’après les informations du journal Le Parisien, les trois joueurs ne sont plus blessés et sont à la disposition de Luis Enrique. Une excellente nouvelle à une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea au Parc des Princes.

Par contre, Fabian Ruiz, touché au genou, reste toujours indisponible pour le moment. Déjà absent depuis fin janvier après un coup reçu face au Sporting Portugal, le milieu de terrain de 29 ans avait repris un travail individuel ces derniers jours. Mais lors de cette reprise, l’international espagnol a ressenti une nouvelle douleur au genou gauche.

Les examens ont confirmé une entorse, obligeant le staff médical parisien à adapter son programme de récupération. Cette rechute repousse forcément son retour sur les terrains. Fabian Ruiz est donc d’ores et déjà forfait pour le choc aller contre les Blues. Une absence qui complique la rotation au milieu de terrain pour le PSG dans une période clé de la saison.

Cependant, le staff du Paris SG enregistre une bonne nouvelle avec Ousmane Dembélé. Touché au mollet il y a une dizaine de jours, l’attaquant français a manqué les trois derniers matchs des Rouge et Bleu afin d’éviter toute rechute et de récupérer pleinement. L’Équipe confirme sa présence dans le groupe du PSG ce vendredi face à l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

L’objectif de Luis Enrique est clair : permettre au Ballon d’Or 2025 de retrouver du rythme avant la double confrontation contre Chelsea, les 11 et 18 mars prochains. Mais ce n’est pas tout puisque Joao Neves et Senny Mayulu pourraient également faire leur retour dans le groupe prochainement, avant le match aller face à la formation anglaise, prévu mercredi prochain. Si aucun risque ne sera pris pour le premier, le second pourrait être présent pour la reprise de l’entraînement ce mercredi.

