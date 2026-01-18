Sporting-PSG : La décision de l’UEFA qui va réjouir le Paris SG

Avant un déplacement périlleux à Lisbonne, le PSG a reçu une nouvelle qui devrait rassurer son vestiaire. L’UEFA a confié la rencontre face au Sporting à un arbitre dont l’historique sourit largement aux champions d’Europe.

Sporting-PSG : Anthony Taylor, un sifflet qui inspire confiance aux Parisiens

Pour ouvrir son année 2026 en Ligue des champions, le PSG se rend mardi soir sur la pelouse du Sporting Portugal avec l’ambition d’affirmer son statut. À quelques jours du coup d’envoi, l’UEFA a tranché : Anthony Taylor sera au sifflet. Un choix loin d’être anodin pour une affiche européenne à enjeu.

À 47 ans, l’arbitre anglais incarne l’expérience à l’état pur. Plus de 800 matchs dirigés, dont 41 en Ligue des champions : Taylor connaît la musique, ses temps forts comme ses fausses notes. Un profil rassurant pour un Paris Saint-Germain qui aspire à maîtriser son destin sans être parasité par des polémiques arbitrales.

Un bilan favorable qui parle aux Parisiens

Dans la mémoire parisienne, Anthony Taylor laisse globalement de bons souvenirs. En huit rencontres arbitrées en C1, le Paris Saint-Germain affiche un bilan flatteur : cinq victoires, un nul, deux défaites. Une statistique qui, sans garantir le succès, nourrit une certaine sérénité collective.

Certes, le dernier épisode reste douloureux : une défaite 1-0 à Dortmund en demi-finale retour en mai 2024. Mais l’Anglais avait aussi été le témoin de soirées mémorables, comme le cinglant 3-0 infligé au Real Madrid en 2019 ou la qualification arrachée face à l’Atalanta en 2020. De quoi rappeler que Taylor n’est pas synonyme de malédiction.

Objectif Top 8, cap assumé pour Paris

Au classement, le Paris SG avance avec méthode. Treizième points en six journées, une troisième place derrière le Bayern Munich et Arsenal : les hommes de Luis Enrique sont dans le tempo. L’objectif est clair : terminer dans le Top 8 pour éviter un barrage toujours piégeux.

Face à un Sporting ambitieux mais inconstant, Paris sait que chaque détail comptera. L’arbitre en fait partie. Et cette décision de l’UEFA, discrète mais significative, pourrait bien accompagner le PSG vers une nouvelle nuit européenne maîtrisée, avec sérieux… et un soupçon de confiance en plus.

