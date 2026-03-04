OL Mercato : Une importante signature imminente à Lyon

L’OL prépare une importante signature en interne. Le club rhodanien et le joueur vont signer un nouveau bail de deux ans.

Mercato : Rémy Descamps va prolonger à l’OL jusqu’en 2029

L’OL prépare déjà la saison prochaine. Le club a décidé de renforcer le contrat de Rémy Descamps, prenant fin en juin 2027. Selon les informations de L’Equipe, le gardien de but de 29 ans va prolonger son aventure à Lyon, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2029.

Le portier français est certes désormais le numéro 2 en Ligue 1, au profit de Dominik Greif, mais il bénéficie de la confiance de Paulo Fonseca. C’est bien lui qui a disputé les quatre derniers matchs de la phase de Ligue de la Ligue Europa jusqu’à la qualification directe en 8e de finale.

À voir

Stade Rennais : Trois forfaits confirmés avant l’OGC Nice

Il est également le gardien titulaire de l’Olympique Lyonnais en coupe de France. C’est en effet Rémy Descamps qui a conduit les Gones jusqu’en quarts de finale. Il devrait être titulaire face au RC Lens, jeudi, en coupe nationale, puis probablement contre le Celta Vigo en coupe d’Europe, les 12 et 19 mars prochains.

Lisez aussi : OL : Après Marseille, Fonseca a encore un souci contre Lens

C’est donc à juste titre que la Direction de l’OL a négocié la prolongation de son aventure au club, qu’il a rejoint en août 2024. D’ailleurs, le quotidien sportif souligne « l’important rôle de cadre » de Rémy Descamps dans le vestiaire des Gones.

Lire aussi sur l’OL :

OM-OL : Une décision officielle tombe après l’Olympico !

À voir

PSG : Luis Enrique tient le remplaçant d’Ousmane Dembélé !

Mercato OL : Les planètes s’alignent pour un transfert

OL : Bonne nouvelle pour Fonseca, un renfort offensif arrive