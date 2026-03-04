PSG : Luis Enrique tient le remplaçant d’Ousmane Dembélé !

En l’absence d’Ousmane Dembélé, blessé, Luis Enrique doit bricoler pour composer son attaque. Alors que Gonçalo Ramos n’est qu’un remplaçant à ses yeux, l’entraîneur du PSG semble avoir trouvé la solution viable pour remplacer le Ballon d’Or 2025 en cas de pépins.

PSG : Luis Enrique a trouvé son « nouveau numéro 9 »

Depuis le début de la saison 2025-2026, le Paris Saint-Germain cherche encore son équilibre offensive, Ousmane Dembélé étant peu épargné par les blessures. En effet, l’attaquant du PSG enchaîne les blessures. Ce qui oblige régulièrement Luis Enrique à bricoler pour composer son onze de départ, notamment en attaque. Alors que Gonçalo Ramos ne convainc toujours pas le staff parisien, le successeur de Christophe Galtier tente des choses ces dernières semaines pour le poste d’avant-centre.

Et la prestation de Bradley Barcola en numéro 9 contre Le Havre AC, le samedi passé, a relancé le débat. Au micro de Ligue1+, Guillaume Hoarau a analysé ce repositionnement de l’ailier de 23 ans, validant clairement ce choix de Luis Enrique. Selon l’ancien buteur du Paris SG, Barcola possède exactement le profil recherché en attaque.

« Là où Barcola est fort, c’est dans la profondeur, il va très vite. Il a ces deux options : disponible pour ses coéquipiers et menace pour l’adversaire. C’est ce que fait un attaquant complet de nos jours. Car quand tu es attaquant, il faut que tu te rendes disponible pour tes coéquipiers, et tu dois en même temps représenter une menace pour l’adversaire.

Contre Le Havre, Bradley Barcola a été connecté à l’équipe tout au long du match, il a été disponible et il a représenté une menace. Pour moi, c’est plus qu’un plan B, il peut devenir le numéro 9 du PSG », a commenté le spécialiste du poste. Et visiblement, ce repositionnement dans l’axe plaît bien au principal concerné.

Bradley Barcola se sent bien en faux numéro 9

Après avoir fait jouer Désiré Doué en numéro 9, Luis Enrique a aligné Bradley Barcola à la pointe de l’attaque du PSG face au Havre AC samedi passé lors de la 24e journée de Ligue 1. L’ancien joueur de l’OL, plutôt habitué à évoluer sur un côté, s’est montré décisif en inscrivant l’unique but du match et en causant, surtout, de nombreux problèmes à la défense du HAC.

Très important grâce à ses courses en profondeur pour faire reculer le bloc adverse, et sa vitesse, Barcola a eu un rôle primordial dans le court succès des Rouge et Bleu. Et visiblement, ce repositionnement dans l’axe plaît à l’international français. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, le numéro 20 du Paris Saint-Germain se sent bien en faux 9.

Le natif de Lyon pense que son profil, avec ses courses justement, peut permettre à Paris de jouer plus haut et d’avoir plus de poids face aux adversaires. Son repositionnement permet aussi à Khvicha Kvaratskhelia d’évoluer dans le couloir gauche, son poste préférentiel. Reste maintenant à voir si Luis Enrique va continuer dans ce schéma quand Ousmane Dembélé sera de retour de blessure.

