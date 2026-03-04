Mercato OM : Un renfort de taille débarque pour Habib Beye !

À quelques heures du coup d’envoi du quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse, l’OM a dévoilé un nouveau visage aux côtés de son entraîneur Habib Beye. Un renfort parfait pour la suite de la saison sur la Canebière.

Mercato OM : Habib Beye complète son staff

Le FC Versailles a officialisé ces dernières heures le départ de Randy Fondelot, responsable du pôle performance depuis juin 2025. Le technicien de 47 ans rejoint l’OM pour intégrer le staff de Habib Beye.

« Arrivé en juin 2025 avec la mission de construire, structurer et piloter le pôle performance du FC Versailles, Randy Fondelot a participé ce vendredi face à Aubagne à sa dernière rencontre sous nos couleurs. Il s’apprête à relever un nouveau défi en rejoignant l’Olympique de Marseille, où il intégrera le staff d’Habib Beye, qu’il a déjà côtoyé au Red Star.

Le club tient à saluer son engagement sans faille, son exigence quotidienne, son énergie communicative et son grand professionnalisme. Son travail aura contribué à poser des bases solides et durables pour l’avenir ! Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle aventure. Voir l’un des nôtres rejoindre un projet aussi ambitieux est une véritable fierté pour le club », écrit le club de National 1.

Responsable du pôle performance et de la préparation physique du Red Star (2006-2025) et au FC Versailles, il est une connaissance de Bob Tahri, qui avait rejoint le staff de Roberto De Zerbi à l’OM dans un rôle de player care. Habib Beye et Fondelot ont collaboré lors des premiers pas du coach sénégalais au Red entre 2021 et 2024.

Les deux hommes se retrouvent donc près de deux ans après le départ de Beye du club francilien. Entre temps, Randy Fondelot avait lui aussi changé d’horizon en quittant le Red Star pour rejoindre le FC Versailles en qualité de Responsable du pôle performance.

