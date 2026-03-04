Stade Rennais : Trois forfaits confirmés avant l’OGC Nice

Les voyants sont au rouge pour le Stade Rennais avant le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1. Certains cadres sont coincés à l’infirmerie.

Stade Rennais : Coups durs pour Franck Haise

L’OGC Nice et le Stade Rennais se donnent rendez-vous sur le rectangle vert ce dimanche. C’est un match pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux équipes. Les Bretons visent un retour dans le top 4, tandis que les Aiglons cherchent à s’éloigner de la zone rouge.

Actuel 6e, Rennes a retrouvé de force depuis l’arrivée de Franck Haise, ancien coach niçois. Les Rouge et Noir ont passé leurs nerfs sur Auxerre (0-3) puis Toulouse (1-0). Avant cela, l’intérimaire Sébastien Tambouret avait raflé les trois points face au Paris Saint-Germain (3-1).

À voir

PSG : Pluie de forfaits avant l’AS Monaco

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré a trouvé un goleador

Les Rennais veulent sortir encore les muscles face aux Aiglons. Mais les nouvelles ne sont pas trop bonnes pour le club breton. Le jeune défenseur Jacquet, déjà absent lors des trois dernières rencontres, devrait être opéré de l’épaule gauche et manquer la fin de saison. Le latéral droit Frankowski et le milieu Kamara, se dirigent eux aussi vers un quatrième forfait consécutif en championnat.

Côté satisfactions, les recrues hivernales Szymanski et Nordin se sont rapidement installées dans le onze de départ. Ce dernier a d’ailleurs débloqué son compteur face à Toulouse en inscrivant le but victorieux.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Après Jacquet, un autre crack sur le départ ?

À voir

ASSE : Sprint final, comment Montanier prépare les Verts

Mercato : le Stade Rennais dégote un roc ghanéen

Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, trois cracks vont signer