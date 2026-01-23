Mercato OM : Visite médicale validée pour Timber et Nwaneri

L’OM frappe fort sur ce mercato d’hiver ! Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont passé avec succès leur visite médicale, ouvrant la voie à leur officialisation imminente.

Mercato OM : Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont subi leur visite médicale

Mercredi, Timber et Nwaneri ont foulé le sol de Marseille Marignane sous les regards enthousiastes des supporters. Le milieu néerlandais de 24 ans, connu pour sa polyvalence, s’apprête à s’engager pour 4,5 ans, tandis que le jeune prodige d’Arsenal arrive en prêt pour renforcer l’attaque olympienne jusqu’à la fin de saison. Une arrivée qui fait déjà saliver les fans.

Les deux recrues ont passé leur visite médicale sans encombre ces dernières heures, selon Foot Mercato. Leur signature officielle est attendue ce vendredi, un soulagement pour Roberto De Zerbi, qui voit son effectif se renforcer significativement. Medhi Benatia a d’ailleurs laissé entendre que d’autres surprises pourraient suivre dans ce mercato hivernal. Marseille ne cache plus ses ambitions.

