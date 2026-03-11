Mercato PSG : Un serial buteur se rapproche de Paris  

La direction du PSG vise un prolifique attaquant en Angleterre pour le prochain mercato estival. Les Anglais demandent 90 M€.

Mercato : le PSG dégote un top joueur à 90 M€

En pleine forme en Angleterre sous le maillot de Bournemouth, Eli Junior Kroupi affole désormais les compteurs de buts et attise les convoitises des cellules de recrutement des plus grands clubs européens. Le PSG et le Real Madrid sont déjà sur le dossier pour s’offrir la pépite française, dont le prix de départ est désormais estimé à plus de 90 millions d’euros.

Le coup de maître réalisé par les Cherries en février 2025 porte donc ses fruits. Profitant de la synergie au sein du groupe Black Knight Football Club (propriétaire commun du FC Lorient et de Bournemouth), le club anglais avait battu la concurrence pour recruter Kroupi. Montant du deal : 13 millions d’euros.

Un an plus tard, le pari est plus que réussi. Si sa valeur marchande sur Transfermarkt pointe à 40 millions d’euros, sa réalité sur le terrain est tout autre. L’international Espoirs français s’est imposé comme une révélation de la Premier League avec un bilan impressionnant. 24 apparitions dans l’élite anglaise, 8 buts inscrits. Il dispose d’un bon temps de jeu.

Selon les informations de Téléfoot, la course à la signature est lancée. Le Real Madrid, Liverpool et le Paris Saint-Germain sont de sérieux prétendants pour l’accueillir. Pour espérer arracher le joueur à Bournemouth, il faudra sortir le chéquier.

La direction des Cherries a fixé la barre très haut : aucune discussion ne débutera en dessous de 90 millions d’euros. Engagé jusqu’en juin 2030, Eli Junior Kroupi est protégé par un contrat longue durée qui place son club actuel en position de force totale.

