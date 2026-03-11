Mercato OM : Un milieu attendu à Marseille cet été  

C’est une mauvaise nouvelle pour l’OM. Un indésirable va revenir sur la Canebière à la fin de la saison.

Mercato OM : Angel Gomes de retour à Marseille ?

C’est la galère en Angleterre pour un indésirable de l’OM. Arrivé dans la cité phocéenne avec l’étiquette d’un « joli coup » l’été dernier après la fin de son aventure au LOSC, Angel Gomes traverse désormais un sale temps. Recruté libre par le duo Medhi Benatia et Pablo Longoria, le milieu de terrain anglais n’a pas su trouver son rythme de croisière sous la tunique olympienne.

Poussé vers la sortie lors du mercato hivernal après une première partie de saison moins solide (20 apparitions), l’ancien prodige de Manchester United espérait se relancer dans son pays natal. Prêté avec option d’achat à Wolverhampton, l’objectif était d’apporter sa créativité technique pour sauver des Wolves en perdition.

Pourtant, la situation se complique pour l’Anglais. Après sept rencontres disputées en Premier League, les statistiques d’Angel Gomes sont maigres. 0 but, 0 passe décisive.

Actuellement lanterne rouge du championnat anglais et quasiment condamnée à la relégation en Championship, la direction de Wolverhampton n’a aucune intention de lever l’option d’achat du joueur. Montant : 7 millions d’euros. Sauf retournement de situation, Angel Gomes fera son retour à Marseille en juin prochain.

