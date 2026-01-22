Mercato OM : Le départ de Balerdi exigé en direct !

Après la défaite de l’OM (0-3) contre Liverpool, Leonardo Balerdi n’est pas épargné par les critiques. Son départ est même exigé à Marseille.

Mercato : Leonardo Balerdi ne rassure plus vraiment à l’OM

Le choc OM-Liverpool (0-3) en Ligue des champions a mis en exergue les lacunes défensives des Olympiens. La défense de l’Olympique de Marseille a coulé face à l’armada offensive des Reds. Elle a encaissé trois buts devant un Vélodrome en fusion.

Le score aurait pu être plus lourd sans quelques interventions. Facundo Medina et Amir Murillo ont limité la casse. Même si Benjamin Pavard a vécu un véritable calvaire sur son côté. Au milieu de ce naufrage marseillais, Leonardo Balerdi n’a pas réussi à rassurer.

À voir

Mercato PSG: Une révélation de la CAN pour l’après-Barcola ?

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Un ultimatum pèse sur Leonardo Balerdi !

Le capitaine de l’OM, à l’image de son équipe, a livré une piètre prestation. Le défenseur argentin s’est même attiré les foudres de certains observateurs. Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour Le Club des 5, n’y est pas allé du dos de la cuillère.

Vers une vente inévitable à l’Olympique de Marseille

Il estime de Leonardo Balerdi manque cruellement de fiabilité sur la durée. Le mieux serait qu’il parte au plus vite. « Je comprends pourquoi le club a failli le vendre l’été dernier. Ce n’est pas un joueur fiable sur la durée », a-t-il déclaré. Ses erreurs de relance et « sautes de concentration » chroniques l’exaspèrent.

L’observateur est persuadé que la patience de l’OM à son égard a atteint ses limites. Une vente est inévitable pour franchir un palier. Reste à savoir si la direction de l’Olympique de Marseille partage cet avis. Pour le moment, le joueur de 26 ans est lié au club phocéen jusqu’en juin 2028.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Greenwood tout proche d’un retour inattendu

À voir

Horneland tient le buteur pour ramener l’ASSE en Ligue 1

Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Leonardo Balerdi

OM-Lens : L’astuce de Pierre Sage pour surprendre Marseille