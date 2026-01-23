OM : Trois renforts arrivent, le vestiaire s’emballe !

Giflé par Liverpool au Vélodrome, l’OM n’a pas le temps de ruminer. À l’heure d’aborder une semaine décisive entre Lens et Bruges, le club phocéen peut compter sur trois renforts majeurs qui réveillent déjà le vestiaire.

Une semaine couperet pour l’OM

L’Olympique de Marseille avance sur un fil. Mercredi, face à Liverpool, les hommes de Roberto De Zerbi ont appris à leurs dépens ce qu’exige le très haut niveau. Une défaite sèche, sans appel, mais qui ne condamne pas encore les ambitions européennes du club. L’OM conserve une dernière carte à jouer pour accrocher les barrages de la Ligue des Champions, mercredi prochain sur la pelouse du Club Brugge.

Avant ce rendez-vous capital, les Olympiens doivent toutefois négocier un autre piège : le déplacement à Lens, samedi soir. Un match charnière, tant sur le plan comptable que mental. Interrogé par RMC Sport, Timothy Weah a insisté sur la nécessité de rester focalisé : « On va devoir d’abord se concentrer sur Lens, car il faut faire étape par étape, et ensuite viendra Bruges. »

Trois renforts qui changent la dynamique

Dans ce contexte tendu, une nouvelle est venue redonner le sourire au vestiaire marseillais. L’arrivée imminente de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, combinée au retour de Nayef Aguerd, finaliste de la CAN 2025 avec le Maroc, offre à De Zerbi des options supplémentaires précieuses. Face à ces renforts attendus, Weah ne cache pas son enthousiasme.

« Deux joueurs arrivent pour renforcer l’équipe, Nayef (Aguerd) est aussi rentré, ça peut faire du bien », se réjouit-il. Plus qu’un simple renfort numérique, c’est un signal envoyé à tout le groupe. L’OM se densifie, se régénère et se prépare à livrer une véritable bataille collective. « Il va falloir qu’on reste uni. Mentalement, nous sommes bien en ce moment », conclut l’international américain.

