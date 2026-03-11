ASSE : Le plan de Montanier et son équipe dévoilé avant GF38

En célébrant la victoire de l’ASSE contre le Red Star, Philippe Montanier et son équipe pensaient en même temps au prochain match à Grenoble, selon les révélations du dernier épisode de l’Inside Match Week.

ASSE : Montanier et ses joueurs savourent la manita

Après la 5e victoire de rang de l’ASSE en Ligue 2, contre le Red Star (2-0), Philippe Montanier a félicité ses joueurs dans le vestiaire. Grace à l’IMW, la causerie d’après-match du nouvel entraineur des Verts est révélée.

« Personne ne l’avait fait cette saison. Vous l’avez fait ! Félicitations ! Je vous en parlerai, il y aura un autre challenge encore plus fort, mais fêtez ça ! Cinq, la manita ! », a -t-il déclaré, dans des propos rapportés par Evect.

Montanier booste les Verts avant GF38 : « Quand c’est difficile, on est bons et fort »

Le technicien français a annoncé ensuite la couleur sur le déplacement de l’AS Saint-Etienne à Grenoble, samedi (20h), lors de la 27e journée du championnat. Et son discours est empreint de motivation.

« Ça a été dur, mais préparez-vous parce que tous les samedis, tous les matchs seront difficiles comme ça. Ce n’est pas un problème parce que nous, quand c’est difficile, on est bons, on est forts », a-t-il indiqué, dans l’intimité du vestiaire stéphanois.

Cardona : « Il ne faut pas s’arrêter, il faut aller chercher 6 maintenant »

Le message est le même chez les joueurs de l’ASSE avant d’affronter GF38. Ils ont tout à cœur de réussir un sixième succès d’affilée, dans le sprint final pour la montée Ligue 1. Irvin Cardona a lancé un l’appel dans ce sens.

« Il faut aller chercher six maintenant ! Il ne faut pas s’arrêter. On voit que devant ça gagne donc il faut continuer à gagner aussi. L’ambiance ? On connaît maintenant, on sait comment ça se passe ici », a-t-il recommandé.

