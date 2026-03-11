Coup dur à l’OM : Saison terminée pour un cadre de Beye ?

Mauvaise nouvelle à l’OM. À un peu plus de deux mois de la fin du championnat de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a reçu une mauvaise nouvelle concernant l’un des cadres défensifs de son effectif.

Opération en vue pour un défenseur de l’OM

Diminué par une pubalgie en novembre dernier, et désormais victime d’une hernie au niveau de l’aine, soit un problème similaire, Nayef Aguerd a choisi de passer par la case opération, selon les informations de Foot Mercato. Si sa décision est respectée, l’international marocain va rater plusieurs semaines de compétition afin d’être rétabli à temps pour le début de la Coupe du Monde 2026.

L’opération est prévue cette semaine, en coordination avec le staff médical de Marseille et celui de l’équipe nationale du Maroc. « L’objectif est d’être prêt pour les échéances internationales », ajoute-t-on du côté du club et de la sélection. Souffrant de sa pubalgie depuis octobre il est donc obligé de passer par la case opération afin de ne pas rater la Coupe du Monde et en coordination avec le staff de Marseille et de l’Équipe Nationale du Maroc.

Si les délais sont très serrés, l’ancien défenseur central de West Ham espère toutefois participer aux dernières journées de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille. Aguerd fait le choix d’une pause stratégique plutôt que de jouer malgré la douleur. Une décision qui devrait lui permettre de revenir plus fort et d’éviter toute aggravation de sa blessure.

L’opération doit en ce sens avoir lieu dans les plus brefs délais, et la trêve de mars devrait lui permettre de gagner du temps dans son travail de convalescence. Outre la fin de saison avec l’OM, Nayef Aguerd compte bien participer cet été à la Coupe du Monde avec sa sélection. Les Lions de l’Atlas, désormais dirigé par Mohamed Ouahbi, y affronteront en phase de poules le Brésil, Haïti et l’Écosse.

