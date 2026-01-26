Panique au PSG : un nouveau joyau prêt à claquer la porte ?

Le PSG tremble à nouveau sur le mercato. Après des années de départs prématurés de ses prodiges, le club pourrait voir s’échapper un nouveau talent de son centre de formation : Senny Mayulu.

Mercato PSG : Le Paris SG face à la fuite des talents

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le club de la capitale a dépensé sans compter pour attirer les stars mondiales. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé… la liste est longue et prestigieuse. Pourtant, dans l’ombre de ces recrues de rêve, les jeunes pousses du centre de formation peinaient à s’imposer.

Mike Maignan, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Moussa Diaby ou Christopher Nkunku ont quitté le club pour briller ailleurs. Chaque départ est vécu comme un rappel cruel : à Paris, les titis ont du mal à trouver leur place, coincés entre des superstars et des attentes hors normes. La question qui revient sur toutes les lèvres : la malédiction va-t-elle frapper encore ?

Senny Mayulu, le prochain sur la liste ?

À seulement 19 ans, Senny Mayulu attire déjà tous les regards. Formé au Paris SG, ce milieu offensif talentueux s’apprête à négocier une prolongation de contrat. Mais selon les informations de L’Equipe, les discussions avec la direction parisienne patinent. Le jeune prodige n’aurait pas trouvé d’accord satisfaisant, ce qui pourrait le pousser à quitter le club librement d’ici juin 2027.

Pour le Paris SG, ce serait un nouveau coup dur. Mayulu représente l’avenir du club, un joueur capable de prendre des responsabilités et d’incarner la relève tant attendue. Sa possible fuite met en lumière les difficultés chroniques du club à retenir ses talents formés sur place, malgré la puissance financière de QSI.

