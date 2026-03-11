PSG-Chelsea : Bradley Barcola brise enfin une malédiction

Bradley Barcola, longtemps muet sur la scène européenne avec le PSG, a choisi le moment idéal pour faire parler la poudre. Face à Chelsea, l’attaquant parisien a réveillé le Parc des Princes et tourné la page d’une série frustrante en Ligue des Champions.

PSG : Barcola, une étincelle qui embrase le Parc

Le début de rencontre avait à peine trouvé son rythme que Bradley Barcola surgissait déjà dans la lumière. Servi après une remise aérienne parfaitement dosée de João Neves, l’attaquant parisien déclenchait une frappe du gauche aussi pure que violente. Le ballon, après avoir effleuré la barre transversale, terminait sa course au fond des filets.

Lire aussi : Le PSG veut corriger Chelsea, Bradley Barcola lance le choc

À voir

ASSE : L’absence de Larsonneur à Grenoble se profile

Le Parc des Princes explosait aussitôt. Dans ce choc européen entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC, ce but précoce changeait immédiatement la physionomie de la rencontre. Paris prenait l’avantage et, surtout, retrouvait un Barcola libéré.

La fin d’un long silence européen

Pour l’ancien prodige de l’Olympique Lyonnais, ce but n’avait rien d’anodin. Il mettait un terme à plus d’une année de frustration en Ligue des Champions, une compétition où le talent du Français peinait jusqu’ici à se traduire par des statistiques. Depuis son dernier but inscrit en février 2025, l’attaquant multipliait les appels, les accélérations et les promesses… sans récompense.

Lire aussi : Mercato: Le PSG vise une extraordinaire signature à Man City

Cette fois, la malédiction s’est brisée dans un fracas métallique. Positionné plus souvent dans l’axe par Luis Enrique ces dernières semaines, Barcola semble trouver un nouveau terrain d’expression. Moins collé à la ligne, plus proche du but, il gagne en spontanéité et en efficacité. Ce repositionnement tactique pourrait bien transformer la fin de saison parisienne.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : 8 buts et 3 passes, ce crack rend fou Luis Enrique

À voir

OL : Endrick a déjà fait mal au Celta, Giraldez le craint

Mercato PSG : Un serial buteur se rapproche de Paris

PSG Mercato : Bradley Barcola répond à l’intérêt de M United