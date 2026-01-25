PSG Mercato : Accord total ! Dro Fernandez attendu à Paris

Le PSG est sur le point d’officialiser sa première recrue de ce mercato hivernal. Le milieu offensif du FC Barcelone, Dro Fernandez, est attendu dans la capitale française pour s’engager avec les Rouge et Bleu. L’affaire est dite.

Mercato : Le PSG fait craquer le Barça pour Dro Fernandez

Ça y est, c’est bouclé. Pedro Fernandez Sarmiento, dit Dro Fernandez, va bien évoluer sous les ordres de Luis Enrique à compter de cet hiver. D’après les informations relayées ce dimanche par RMC Sport, le Paris Saint-Germain et le Barça sont parvenus à un accord ce jour pour le transfert du joueur de 18 ans. Sa prochaine signature à Paris mettra fin à plusieurs jours de temporisation dans ce dossier épineux.

Car le Paris SG voulait initialement lever la clause libératoire de l’international espoir espagnol fixée à six millions d’euros. Ce qui a fortement tendu les dirigeants barcelonais. À commencer par son entraîneur allemand Hansi Flick, furieux, qui ne s’en est pas caché que ce soit en conférence de presse ou dans l’intimité du vestiaire catalan.

« Finalement, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité légèrement supérieure à six millions d’euros, sans que le PSG ne lève la clause du joueur. Il y avait la volonté des Parisiens de conserver de bonnes relations avec les Barcelonais. De plus, un transfert est plus intéressant fiscalement pour toutes les parties », explique le journaliste Fabrice Hawkins.

De son côté, le quotidien L’Équipe rapporte que « soucieux de trouver une solution qui calme le jeu avec le Barça, le PSG va régler un peu plus que la clause libératoire de 6M€, pour une somme totale autour de 8 M€. » L’affaire est désormais dite et Dro Fernandez est attendu à Paris pour finaliser les derniers détails de son transfert.

Dro Fernandez débarque ce dimanche sur Paris

Après l’accord entre le PSG et le Barça, Dro Fernandez a pris l’avion pour la capitale française. Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le Champion de France et d’Europe en titre avait fait du pensionnaire de la Masia une de ses cibles et la présence sur le banc de Luis Enrique, avec qui il partage le même agent, a joué en sa faveur.

Après une dizaine de jours dans l’attente de la résolution de son transfert, Dro Fernandez va débarquer à Paris dès ce dimanche soir selon plusieurs sources, notamment Bruno Salomon de Ici Paris île-de-France. Le jeune homme devrait passer sa visite médicale ce lundi puis s’engager dans la foulée jusqu’en 2030 avec le PSG, soit un contrat de quatre ans et demi. Le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano a lui aussi confirmé ce transfert avec son fameux Here we go !

🚨❤️💙 Dro to Paris Saint-Germain, deal confirmed and here we go! 🔐



All sealed after positive talks PSG-Barça on fee slightly higher than €6m release clause as revealed yesterday.



Agreement with Dro already done since last week, ready for PSG switch.



Deal completed. ⭐️ pic.twitter.com/uDvw78lcHd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2026

« Dro au Paris Saint-Germain, transfert confirmé, c’est parti ! Tout est scellé après des discussions positives entre le PSG et le Barça sur un montant légèrement supérieur à la clause libératoire de 6 millions € révélée hier. L’accord avec Dro est déjà conclu depuis la semaine dernière, prêt pour le transfert au PSG. Transaction conclue », écrit le journaliste italien sur Twitter.

