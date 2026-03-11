OL : Endrick a déjà fait mal au Celta, Giraldez le craint

À la veille du match de l’OL contre le Celta Vigo en Ligue Europa, l’entraîneur du club galicien avoue qu’il se méfie particulièrement d’Endrick, qu’il a déjà affronté dans les rangs du Real Madrid.

OL : La première d’Endrick en Ligue Europa

La rencontre entre le Celta Vigo et l’OL marque aussi le retour d’Endrick en Espagne, un peu plus de deux mois après son prêt à Lyon. Arrivé au club rhodanien en janvier, en provenance du Real Madrid, il fait partie des joueurs qui ont renforcé l’équipe de Paulo Fonseca pendant le mercato d’hiver.

L’avant-centre brésilien va donc disputer son premier match en Ligue Europa, avec l’Olympique Lyonnais, jeudi (21h). Cela, contre un adversaire qu’il connaît et qu’il a déjà battu.

Le Brésilien a éliminé le Celta Vigo en coupe du Roi, sur un doublé

En effet, il avait affronté le Celta Vigo en 8e de finale de la coupe du Roi, le 16 janvier 2025 et avait fait très mal au club galicien. Entré en jeu en deuxième période (75e), à la place de Kylian Mbappé, Endrick avait inscrit un doublé en prolongation (108e et 119e), qualifiant ainsi les Merengues (5-2) et éliminant les Cèlticos.

Lisez aussi : OL : Un groupe fortement diminué contre le Celta Vigo

À voir

FC Nantes : Vahid Halilhodzic prend une grande décision à Nantes

Claudio Giraldez, l’entraîneur du club de Galice, s’en souvient. « Nous le connaissons bien depuis l’année dernière, il nous a marqué un but (sic). C’est un joueur qui a beaucoup de potentiel, très jeune, très motivé et très difficile à arrêter près de notre but », a-t-il rappelé.

Giraldez : « Endrick peut changer le match en une action »

Un an plus tard, le technicien espagnol se méfie toujours de l’international Brésilien (14 sélections), même à l’OL. « Endrick a la capacité d’accélérer, de changer le cours d’un match en une seule action brutale et il pense toujours à finir et à marquer, ce qui le rend particulièrement dangereux, comme tout joueur qui pense de cette façon », a-t-il prévenu.

Le coach de Vigo valide le choix du jeune joueur prêté à Lyon

Claudio Giraldez s’est également prononcé sur le choix du joueur de 19 ans, qui a quitté le Real Madrid pour se relancer à l’OL. Il valide sa décision : « C’est une bonne chose pour lui d’avoir rejoint Lyon. Il a plus de responsabilités, plus de minutes de jeu que durant son temps à Madrid ».

Un nouveau doublé du numéro 9 des Gones ferait naturellement grand plaisir à Paulo Fonseca, dont l’équipe reste sur trois défaites consécutives et un match nul.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG

OL : Après la CdF, le spectre de tout perdre plane à Lyon

À voir

ASSE : L’absence de Larsonneur à Grenoble se profile

Mercato OL : La Juve lâche sa réponse pour Jonathan David !