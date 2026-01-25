PSG: Gonçalo Ramos craque en plein match, transfert en vue ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais pour ce mercato d’hiver, Gonçalo Ramos a publiquement manifesté un geste qui prouve son agacement face à sa situation au PSG. Suffisant pour déclencher un transfert dans les derniers jours du mercato hivernal ?

Mercato PSG : Gonçalo Ramos conteste son remplacement

Un geste rare qui interpelle. Reconnu pour son professionnalisme et son calme légendaire malgré sa situation, Gonçalo Ramos est sorti de ses gonds vendredi soir au stade de l’Abbé-Deschamps. Titulaire à la pointe de l’attaque lors du match de la 19e journée de Ligue 1, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas aimé son remplacement face à l’AJ Auxerre.

Alors que les Rouge et Bleu dominaient la rencontre, mais sans trouver le chemin des filets, Luis Enrique a procédé à un changement, Ousmane Dembélé prenant la place de l’international portugais à l’heure de jeu. Loin de son calme habituel, qui le caractérise depuis son arrivée en 2023, le buteur de 24 ans a laissé éclater sa frustration au moment de regagner le banc.

Visage fermé, Gonçalo Ramos a frappé la structure du banc de touche, manifestant publiquement pour la première fois son agacement profond face à sa situation. Suffisant pour voir le « SuperSub » du Paris SG réclamer son départ dès cet hiver ? En tout cas, la Premier League lui tend déjà les bras.

Gonçalo Ramos vers la Premier League ?

Même si le coaching de Luis Enrique s’est avéré payant, le saut d’humeur de Gonçalo Ramos, dont le professionnalisme est loué en interne par ses coéquipiers et le staff parisien, semble avoir atteint un point de rupture psychologique face à son utilisation. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, le Portugais peut vouloir changer d’air afin d’avoir plus de régularité sur le terrain dans cette seconde partie de saison.

Surtout que plusieurs grands clubs européens seraient prêts à l’accueillir cet hiver. Alors que le directeur sportif de l’Atlético Madrid a récemment fait le déplacement à Paris pour discuter avec son homologue parisien Luis Campos, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne serait aussi sur les tablettes de Crystal Palace et d’Aston Villa.

Selon les dernières informations relayées par le journaliste Duncan Castles, le numéro 9 du Paris Saint-Germain plaît aux deux clubs de Premier League qui seraient disposés à signer un joli chèque au Champion de France en titre pour le récupérer avant la fermeture du marché des transferts de cet hiver. Affaire à suivre…

