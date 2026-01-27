ASSE : Fin du mercato, une à deux recrues en approche

Le mercato d’hiver va s’accélérer dans les derniers jours pour l’ASSE. Une ou deux recrues devaient rejoindre l’équipe stéphanoise.

Mercato : Jaber blessé, urgence au milieu à l’ASSE

L’ASSE attend toujours sa première recrue hivernale, à six jours de la fin du mercato. Elle a des pistes, mais peine à boucler les dossiers.

C’est le cas d’Enzo Bardeli, une des cibles prioritaires stéphanoises cet hiver. Son nom est coché depuis longtemps pour prendre la place de Pierre Ekwah, mais il est retenu par l’USL Dunkerque.

Le besoin de recruter un milieu de terrain est d’autant plus urgent depuis la blessure du Mahmoud Jaber, samedi dernier. Peuple-Vert confirme que « la priorité absolue de l’AS Saint-Etienne est une sentinelle ou numéro 6 » devant la défense.

Le média spécialisé assure par ailleurs que Kilmer Sports Ventures (KSV) est toujours sur le coup pour d’Enzo Bardeli. Cependant, il est fort probable que le dossier se décante l’été prochain, quand il sera libre de tout engagement, et à condition que les Verts retrouvent la Ligue 1.

Fin de saison pour Bernauer, rechute pour Chico : un défenseur central recherché

En défense centrale, l’ASSE a un besoin depuis l’opération au genou de Maxime Bernauer et la fin de sa saison. Désormais, la situation est plus critique avec la rechute de Chico Lamba, lors du match contre le Stade de Reims. Un arrière central, gaucher de préférence, est donc recherché également. La pression monte au sein de la cellule de recrutement à l’approche du 2 février, date de la fermeture du marché des transferts.

Les responsables du groupe canadien aux commandes de l’AS Saint-Etienne travaillent en toute discrétion au renforcement de l’équipe d’Eirik Horneland, même si aucun renfort n’a encore débarqué dans le Forez. « Kilmer continue son travail en sous-marin et met la pression en interne, mais aussi aux agents, afin que rien ne sorte dans la presse », indique le site internet.

Maçon, Batubinsika et Makhloufi libérés : dégraissage réuissie

Il faut rappeler que dans le sens des départs, l’ASSE a réussi à se débarrasser de trois joueurs indésirables. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont rejoint l’AE Larissa FC en Grèce, tandis que Maedine Makhloufi a signé à Dunkerque.

Refusant de prolonger son contrat chez les Verts, Djylian N’Guessan est sur le marché des transferts. Chelsea avait manifesté son intérêt pour l’attaquant de 17 ans et pourrait passer à l’offensive pour le recruter, comme ce fut le cas avec Mathis Amougou (20 ans) en janvier 2025.

En fin de contrat en juin prochain, Dennis Appiah devrait finir la saison à Saint-Etienne et partir librement.

