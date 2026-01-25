ASSE : Jaber et Lamba blessés, Horneland tire la sonnette d’alarme

La défaite de l’ASSE à Reims n’a pas seulement laissé un goût amer. Deux joueurs clés, Mahmoud Jaber et Chico Lamba, ont quitté le terrain sur blessure, de quoi semer la peur dans le Forez.

ASSE : Des Verts secoués par la défaite et les blessures à Reims

La rencontre face au Stade de Reims s’annonçait comme un test crucial pour Saint-Étienne, mais elle s’est terminée sur un résultat frustrant : 1-0 pour les Rémois. Si le score est serré, le véritable sujet d’inquiétude se trouve hors du terrain. Mahmoud Jaber et Chico Lamba ont été contraints de céder leur place en cours de match, obligeant Eirik Horneland à revoir ses plans sur le vif.

« Les premières sensations ne permettent pas encore d’établir un diagnostic clair », a confié le coach norvégien en zone mixte. Une manière prudente de reconnaître que l’ombre d’une éventuelle longue blessure plane désormais sur l’équipe, déjà confrontée à un calendrier exigeant.

Chico Lamba, un retour éclair et puis direction l’infirmerie ?

Le défenseur stéphanois, revenu dans le groupe depuis deux matchs, a été victime d’une gêne musculaire à l’ischio droit. La nature exacte de la blessure reste floue, et Horneland explique : « Je n’ai pas encore eu le temps d’échanger avec lui après la rencontre. À chaud, il est impossible de savoir s’il s’agit de crampes ou d’un problème plus sérieux. »

Cette incertitude inquiète le staff. Lamba est un pilier défensif et son absence prolongée fragiliserait une ligne déjà sous pression. Le club observe donc la situation avec prudence, en attendant un premier retour médical pour préciser l’étendue de la lésion.

Mahmoud Jaber, la confirmation d’un adducteur touché

Pour le milieu de terrain, la situation est plus claire. Touché aux adducteurs, Jaber verra sa condition évaluée dès le lendemain par des examens médicaux. Horneland précise : « La durée de l’absence devrait être de plusieurs semaines. Les adducteurs sont une zone sensible, une reprise trop rapide pourrait entraîner une rechute ». Cette blessure met un frein à la dynamique stéphanoise et soulève des questions sur la profondeur de l’effectif.

Au-delà du terrain, ces blessures pourraient influencer le mercato hivernal de l’ASSE. Horneland se veut tout de même mesuré : « La situation pourrait influencer certaines décisions, mais seulement après réception des résultats médicaux. » Pour l’heure, aucune précipitation n’est envisagée. Le club avance étape par étape, conscient que la suite de la saison pourrait dépendre de la récupération de ses cadres.

