Mercato ASSE : Départ officiel et adieu émouvant à Sainté

Dylan Batubinsika a quitté l’ASSE. Il s’est engagé avec L’AE Larissa FC en Grèce, comme pressenti. Il fait ses adieux aux Verts dans un message émouvant, sur les réseaux sociaux.

L’AE Larissa a confirmé la signature de Dylan Batubinsika au club en provenance de l’ASSE, dans un communiqué officiel. Il s’est engagé avec le club grec pour cinq mois, soit jusqu’à la fin de la saison. L’AEL Novibet FC annonce l’arrivée du défenseur central en provenance de l’AS Saint-Etienne.

Il a signé un contrat de cinq mois, soit jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. « L’AEL Novibet FC souhaite la bienvenue au défenseur central de 29 ans et lui adresse tous ses vœux de réussite sous le maillot de l’équipe », a écrit le club de la région de Thessalie.

L’international Congolais (15 sélections) a été libéré de ses derniers mois de contrat avec le club stéphanois pour rejoindre un autre ancien Vert, Yvann Maçon, à Larissa.

🚨𝐃𝐲𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐮𝐛𝐢𝐧𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐆𝐫𝐞̀𝐜𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥’𝐀𝐄𝐋 𝐍𝐨𝐯𝐢𝐛𝐞𝐭 𝐅𝐂 🇬🇷



Dylan Batubinsika a officiellement signé avec le club grec de première division AEL Novibet FC, actuellement 11ᵉ du championnat. pic.twitter.com/VRGYPeKx5o — Leopardsactu.com (@leopardsactu) January 26, 2026

Un adieu avec émotions adressé à Saint-Etienne !

Il se réjouit de pouvoir rebondir dans un nouveau club et championnat. Toutefois, il a laissé un message d’adieu, plein d’émotions, à l’endroit de l’ASSE, sur Instagram.

« Des moments inoubliables. Des joies, des déceptions. Des victoires, des désillusions. Des hauts et des bas. Et surtout, de magnifiques rencontres. […]. Une immense fierté d’avoir porté ces couleurs et ce maillot. […]. Le Chaudron, je ne t’oublierai jamais. […]. Gloire à Dieu pour ce chapitre de ma carrière. Allez les verts », a-t-il écrit.

Formé au PSG, passé par le Royal Antwerp en Belgique (85 apparitions,4 buts), puis le FC Famalicao au Portugal (25 apparitions, 1 but) ou encore le Maccabi Haïfa en Israël (33 apparitions, 2 buts), Dylan Batubinsika avait signé à l’ASSE en juillet 2023. Il a totalisé 56 matchs avec le verts pour 21 buts et 2 passes décisives. Cette saison, il était indésirable dans le Forez. Poussé dehors, il n’avait pas trouvé preneur pendant le mercato d’été.

