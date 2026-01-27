Mercato ASSE : Départ officiel et adieu émouvant à Sainté

Afficher l’index Masquer l’index
Dylan Batubinsika a quitté l’ASSE. Il s’est engagé avec L’AE Larissa FC en Grèce, comme pressenti. Il fait ses adieux aux Verts dans un message émouvant, sur les réseaux sociaux.
Mercato : Dylan Batubinsika quitte l’ASSE et signe à l’AE Larissa FC
L’AE Larissa a confirmé la signature de Dylan Batubinsika au club en provenance de l’ASSE, dans un communiqué officiel. Il s’est engagé avec le club grec pour cinq mois, soit jusqu’à la fin de la saison. L’AEL Novibet FC annonce l’arrivée du défenseur central en provenance de l’AS Saint-Etienne.
Il a signé un contrat de cinq mois, soit jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. « L'AEL Novibet FC souhaite la bienvenue au défenseur central de 29 ans et lui adresse tous ses vœux de réussite sous le maillot de l'équipe », a écrit le club de la région de Thessalie.
L’international Congolais (15 sélections) a été libéré de ses derniers mois de contrat avec le club stéphanois pour rejoindre un autre ancien Vert, Yvann Maçon, à Larissa.
Un adieu avec émotions adressé à Saint-Etienne !
Il se réjouit de pouvoir rebondir dans un nouveau club et championnat. Toutefois, il a laissé un message d’adieu, plein d’émotions, à l’endroit de l’ASSE, sur Instagram.
« Des moments inoubliables. Des joies, des déceptions. Des victoires, des désillusions. Des hauts et des bas. Et surtout, de magnifiques rencontres. […]. Une immense fierté d’avoir porté ces couleurs et ce maillot. […]. Le Chaudron, je ne t’oublierai jamais. […]. Gloire à Dieu pour ce chapitre de ma carrière. Allez les verts », a-t-il écrit.
Lisez aussi : Mercato ASSE : KSV répond à l'appel du pied de Will Still
Formé au PSG, passé par le Royal Antwerp en Belgique (85 apparitions,4 buts), puis le FC Famalicao au Portugal (25 apparitions, 1 but) ou encore le Maccabi Haïfa en Israël (33 apparitions, 2 buts), Dylan Batubinsika avait signé à l’ASSE en juillet 2023. Il a totalisé 56 matchs avec le verts pour 21 buts et 2 passes décisives. Cette saison, il était indésirable dans le Forez. Poussé dehors, il n’avait pas trouvé preneur pendant le mercato d’été.
ASSE : Stassin en panne sèche, Saint-Etienne en chute libre