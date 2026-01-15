Mercato ASSE : Gros revirement sur le dossier Varane !

L’ASSE attend toujours sa première recrue hivernale. Entre temps, le dossier d’un milieu de terrain est encore loin d’être bouclé, contrairement aux échos en provenance d’outre-Manche.

Mercato : WLS révèle une offre de l’ASSE à QPR pour Jonathan Varane

À la recherche d’un milieu de terrain, l’ASSE a coché plusieurs noms sur son calepin. De Jonathan Varane (Queens Park Rangers) à Rabby Nzingoula (RC Strasbourg) en passant par Pierre Dwomoh (Watford), tous sont envoyés sur une short list des recruteurs stéphanois.

Selon West London Sport (WLS), Kimer Sports Ventures a transmis une offre de prêt, accompagnée d’une option d’achat estimée à 5,2 millions de Livres, soit 6 millions d’euros au club londonien, pour le petit frère de Raphaël Varane. Cette proposition aurait été repoussée par le QPR, d’après la même source.

Ni offre ni négociations en cours pour le milieu français, selon P-V

Mais l’information du média britannique est démentie par Peuple-Vert (P-V). Le média spécialisé confirme certes l’intérêt de l’AS Saint-Etienne, mais croit savoir qu’aucune proposition concrète n’a été envoyée à la Direction des Rangers pour le milieu de terrain français.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

À voir

Mercato : Le PSG veut faire une folie en Premier League !

Le site internet indépendant traitant l’actualité des Verts assure que KSV « n’a pas renoué de contact récent avec QPR, ni avec l’entourage du joueur ». Par conséquent, « aucune négociation n’est actuellement en cours » pour le recrutement de Jonathan Varane (24 ans).

Pour rappel, l’ASSE avait tenté en vain de recruter ce dernier par le passé. Le joueur formé au RC Lens est évalué à 1,4 million d’euros et sous contrat à Londres jusqu’en juin 2030.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Gros coup dur sur une priorité défensive

Mercato ASSE : Ce détail inattendu qui fait capoter tous les dossiers

À voir

Mercato : L’OM se frotte à Manchester City pour un défenseur

L’ASSE parmi les meilleurs clubs formateurs en Europe