Mercato PSG : Une offensive XXL pour un chouchou du Paris SG

Les pourparlers n’avancent pas entre Ousmane Dembélé et les dirigeants du PSG. L’Arabie Saoudite prépare un sale tour aux Parisiens.

Ça se bouscule pour l’avenir de Ousmane Dembélé au PSG. L’international tricolore continue de surfer sur les vagues du succès au club de la capitale. Mais en coulisses, la situation contractuelle de l’attaquant parisien alimente les spéculations.

Sous contrat jusqu’en 2028, le Français n’a toujours pas donné son feu vert pour parapher un nouveau bail. Ce qui bloque les discussions est le salaire. Selon plusieurs sources, Dembélé réclamerait un salaire annuel avoisinant les 60 millions d’euros, soit le double de l’offre formulée par le PSG. Un écart qui bloque les négociations et pousse la direction parisienne à préparer un plan B.

Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas totalement fermé la porte à un départ, rappelant publiquement que le club et le collectif passent avant tout. Le club ne compte pas faire voler en éclats sa grille salariale pour un seul joueur. Cette situation pousse certains clubs à flairer le coup. D’après Sky Sports, la Saudi Pro League, soutenue par ses fonds d’investissement souverains, préparerait une offre XXL pour convaincre l’ancien Rennais. L’offensive serait programmée après la Coupe du monde 2026.

