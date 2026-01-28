Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un top joueur

Les dirigeants du PSG lorgnent un meneur de jeu en Turquie pour ce mercato hivernal. Les dirigeants turcs ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato PSG : Luis Campos vise un milieu ivoirien

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos s’attaque à un dossier à 40 M€ pour ce mercato hivernal. Après avoir finalisé l’arrivée du jeune prodige barcelonais Dro Fernandez, le club de la capitale explore désormais une piste bien plus onéreuse en Turquie.

Pour éviter toute crispation avec le Barça, le PSG a accepté de débourser plus que la clause libératoire de Dro Fernandez. Ainsi, au lieu des 6 M€ initialement prévus, Paris aurait payé près de 8 M€, selon Mundo Deportivo. Si le dossier Fernandez s’est réglé sans tapage, la prochaine cible de Luis Campos s’annonce plus complexe.

À voir

Mercato OM : A peine arrivé, il pourrait déjà prendre la porte

Selon le média turc Sabah, le PSG suivrait de très près Christ Inao Oulaï, milieu ivoirien. L’ancien joueur du SC Bastia surfe sur les vagues du succès en Turquie sous le maillot de Trabzonspor, qu’il a rejoint en 2025. L’Éléphant affiche déjà des statistiques solides : 12 matches disputés, 2 buts et 4 passes décisives.

Lire aussi : Mercato PSG : Une offre stupéfiante pour Julian Alvarez ?

Recruté pour 5,5 M€, Oulaï voit désormais sa valeur exploser après ses performances XXL. Trabzonspor réclamerait pas moins de 40 M€ pour son joueur, même si Transfermarkt l’évalue à 8 M€. Des émissaires parisiens auraient déjà supervisé le joueur à cinq reprises ces derniers mois, préparant le terrain pour une offensive.

À voir

Mercato ASSE : Accord conclu pour Raveloson ?

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier. Manchester City et Chelsea suivraient également de près la progression du jeune international ivoirien. Une concurrence qui renforce la position de Trabzonspor, bien décidé à faire monter les enchères.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Rashford après Dro ? Le PSG agace encore le Barça

PSG Mercato : Nouveau rebondissement pour Dayot Upamecano

PSG Mercato: Encore une autre surprise après Dro Fernandez ?

À voir

Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Angel Gomes