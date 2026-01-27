Mercato : Rashford après Dro ? Le PSG agace encore le Barça

Après avoir enregistré la signature du jeune milieu offensif Dro Fernandez, le PSG songerait à un autre gros coup dans les rangs du Barça avec Marcus Rashford. Explications.

Mercato : Marcus Rashford au PSG l’été prochain ?

Après s’être offert officiellement Dro Fernandez, qui a paraphé un contrat jusqu’en juin 2030, le Paris Saint-Germain veut encore réaliser un nouveau sale coup au FC Barcelone en allant chercher un de leurs joueurs l’été prochain. En effet, selon les informations de Football Insider, les dirigeants parisiens envisageraient de gâcher les plans de leurs homologues barcelonais dans le dossier Marcus Rashford.

Prêté l’été passé par Manchester United, l’attaquant de 28 ans est encore très loin d’être assuré de rester en Catalogne au terme de la saison. La faute à une option d’achat de 30 millions d’euros que le club espagnol juge élevé par rapport aux performances de l’international anglais. Malgré ses 8 buts et 12 passes décisives, Marcus Rashford ne semble pas encore entièrement convaincu du côté du Camp Nou.

Ce qui complique un peu la levée de son option d’achat. Surtout qu’avec les difficultés financières actuelles du Barça, il faudra gérer des départs de joueurs, des salaires et des revenus avant de pouvoir finaliser cette opération.

Sans compter que Rashford est actuellement remplaçant et n’est jamais titularisé lorsque Raphinha et Lamine Yamal sont en pleine forme. Le Paris SG voudrait donc profiter de ces doutes, qui naissent dans l’esprit des décideurs du Barça, pour convaincre le joueur et Manchester United.

🚨 Paris Saint-Germain could be set to compete with Barcelona to permanently sign Manchester United forward Marcus Rashford in the summer.



They have a long-standing interest in the English forward. However, the 28-year old would prefer to stay at Barça in the long-term.… pic.twitter.com/ccK2ZQu62P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2026

D’après le média anglais, « le Paris Saint-Germain pourrait être en concurrence avec Barcelone pour signer définitivement l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, cet été. Ils s’intéressent depuis longtemps à l’attaquant anglais. Cependant, le joueur de 28 ans préférerait rester au Barça sur le long terme. »

Pour boucler cette transaction, le Champion de France et d’Europe en titre serait prêt à surenchérir sur le Barça avec une offre de 50 millions d’euros pour les Red Devils et un salaire imposant pour Rashford, qui perçoit actuellement 14 millions d’euros par saison. Alors qu’il devra accepter une réduction de ses émoluments en cas de signature avec le club catalan. Affaire à suivre…

