Mercato PSG :  8 buts et 3 passes, ce crack rend fou Luis Enrique

Après deux périodes de transferts relativement calmes, le PSG pourrait frapper de grands coups cet été. Un champion du monde est sur la short-list des Parisiens.

Mercato : Le PSG active la piste Enzo Fernandez !

Le PSG bouge les lignes pour le prochain mercato estival. Le club de la capitale cherche de renforts de classe mondiale. L’équipe de Luis Enrique est en difficulté cette saison à cause de la fatigue de certains joueurs et des nombreuses blessures. On assistera donc à un mercato bouillant à Paris.

Le Paris SG a identifié sa priorité estivale du côté de Londres précisément à Chelsea. Alors que les deux clubs s’affrontent ce soir en huitième de finale de la C1, l’état-major parisien pourrait profiter de l’occasion pour lancer les pourparlers concernant Enzo Fernandez. Le milieu argentin convainc Luis Enrique par ses performances XXL. Mais amener ce joueur à Paris ne sera pas une mince affaire.

Si le profil du champion du monde fait l’unanimité au Campus PSG, le dossier ressemble à un véritable marathon financier. Recruté à prix d’or en 2023, Fernandez est engagé avec Chelsea pour encore huit ans. Malgré ce verrou contractuel, Paris espère convaincre les Blues de céder leur star, créditée de statistiques solides cette saison (11 implications sur des buts en 28 matchs).

