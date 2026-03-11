ASSE : L’absence de Larsonneur à Grenoble se profile

Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour l’ASSE. À trois jours du match contre Grenoble, Gautier Larsonneur se rapproche du forfait.

ASSE : Blessure de Larsonneur, le diagnostic du staff médical attendu

Touché au niveau du quadriceps et du psoas, lors de la victoire de l’ASSE contre le Red Star (2-0), Gautier Larsonneur n’est toujours pas revenu à l’entraîneur. La grosse inquiétude exprimée par Philippe Montanier se confirme à l’approche du déplacement des Verts à Grenoble.

« Gautier est en train de se faire diagnostiquer par le médecin et il m’a dit qu’il n’était pas très optimiste. On va attendre et croiser très fort les doigts. On verra dans la semaine », avait-il indiqué lors du premier diagnostic d’après-match.

Le dernier rempart de Saint-Etienne absent à l’entraînement collectif

Quatre jours plus tard, l’AS Saint-Etienne n’a pas communiqué officiellement sur les résultats des examens médicaux de son gardien de but numéro 1.

À voir

PSG : Grosse inquiétude à Paris avant Chelsea

Plus inquiétant, son absence à l’entraînement collectif, mardi et ce mercredi, est confirmée par Evect. « Gautier Larsonneur s’est contenté d’effectuer du travail en salle individuellement », selon le média spécialisé.

Déchirure musculaire pour Gautier Larsonneur !

À trois jours de la rencontre avec Grenoble Foot, tout indique que le capitaine des Verts ne tiendra pas sa place, comme pressenti. Lui-même avait annoncé la couleur, en indiquant qu’il s’est « pété » sur un dégagement.

Peuple-Vert croit savoir que le portier de Saint-Etienne souffre d’une déchirure musculaire, révélée par les examens passés en début de semaine.

Brice Maubleu se prépare activement

Pour remplacer Gautier Larsonneur, Brice Maubleu (36 ans) se prépare activement, comme on peut le voir sur les images de l’entraînement, postées sur le site internet du club stéphanois.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Après Le Cardinal, un autre joueur de L1 visé

À voir

OL : Un groupe fortement diminué contre le Celta Vigo

L’ASSE ne pourra pas compter sur son dernier rempart pour affronter GF38 au stade des Alpes ! La nouvelle officielle de son forfait sera donnée de Philippe Montanier en conférence de presse d’avant-match , jeudi midi.

Pour rappel, Gautier Larsonneur n’a pas manqué la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Il a joué les 26 matchs en intégralité.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1

ASSE : Le plan de Montanier et son équipe dévoilé avant GF38

À voir

FC Nantes : Vahid Halilhodzic prend une grande décision à Nantes

ASSE : Montée et maintien en L1, la recette d’un ancien Vert