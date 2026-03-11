OL : Un groupe fortement diminué contre le Celta Vigo

Le groupe de l’OL contre le Celta Vigo a été dévoilé. Aucun des joueurs clés en reprise n’y figure. Néanmoins, Orel Mangala fait son retour en Ligue Europa.

OL : Malick Fofana présent à l’entraînement collectif, mais absent du groupe

Comme annoncé par l’entraîneur de l’OL, aucun des blessés en reprise n’est disponible pour le match contre le Celta Vigo, jeudi (20h) en Ligue Europa. Malick Fofana s’est certes entraîné avec le collectif, ce mercredi, mais il est encore trop juste physiquement pour rejouer en coupe d’Europe. Ernest Nuamah, lui, est toujours en rééducation.

Sulc, Moreira, Kluivert et Maitland-Niles forfaits contre le Celta Vigo

Présent à l’entraînement individuel, mardi, Afonso Moreira est resté en marge du groupe ce mercredi. Idem pour le buteur Pavel Sulc, Maitland-Niles et Ruben Kluivert, tous manquant à l’appel.

En revanche, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a retenu Orel Mangala. Resté sur le banc lors du match nul contre le Paris FC (1-1), dimanche dernier, il est dans le groupe. Il fait son retour en coupe d’Europe, car il avait joué une mi-temps contre les Young Boys de Berne (1-0), le 22 janvier 2026, en phase de Ligue.

Steeve Kango, un nouveau jeune joueur convoqué

Les jeunes joueurs lancés cette saison en équipe professionnelle par Paulo Fonseca sont également présents dans le groupe : Khalis Merah (19 ans), Mathys De Cravalho (20 ans), Rémi Himbert (18ans) et Adil Hamdani (17 ans). N’ayant pas encore fait d’apparition en pro, Steeve Kango, arrière droit de 19 ans, est le petit nouveau convoqué en C3.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Vigo, ce jeudi à 21h00 👊🔴🔵#CeltaOL pic.twitter.com/UOT5wPPB9N — Olympique Lyonnais (@OL) March 11, 2026

